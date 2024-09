Estrela do filme “Meu amigo pinguim” mora no Zoo São Paulo

Em setembro estreou nos cinemas o longa “Meu Amigo Pinguim”, história real de um brasileiro chamado João que mora em Ilha Grande (RJ) e, em 2011, avistou um pinguim coberto de óleo na praia da região. O encontro transformou a vida do pescador e levou esperança e cura para sua família. A produção contou com a participação de 12 pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), incluindo a Phoebe, uma das “estrelas” do filme, que reside no Zoológico de São Paulo.

Os pinguins passaram por um treinamento específico para adaptação durante as cenas, que incluíram condicionamento – conjunto de técnicas muito utilizado para animais sob cuidados humanos a fim de viabilizar o manejo e os cuidados com os indivíduos – e também com enriquecimento ambiental que estimula os animais a desenvolverem e manterem seus hábitos naturais por meio de atividades relacionadas aos sentidos, como tato, paladar, olfato, audição, além da curiosidade e inteligência.

Ao lado de Ema, Val e Roxo, os pinguins chegaram à capital paulista em junho provenientes do Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú (SC). Os quatro já estão adaptados ao novo ambiente construído especialmente para recebê-los. O espaço é um dos mais visitados do parque e é considerado um dos “queridinhos” das crianças.

Biólogos e tratadores acompanham as aves. Elas consomem cerca de 60 quilos de manjubas, sardinhas e crustáceos por mês, divididos por duas refeições ao dia. Aproveitam ainda para nadar na piscina com 63 mil litros de água salgada e teto com abertura para entrada da luz solar. O local tem a temperatura controlada de 16 graus e a água entre 16 e 18 graus. Há também uma série de procedimentos técnicos para filtros e controle da qualidade do ar e da “piscina”. O espaço possui mediação de educadores ambientais para contar a história e tirar dúvidas sobre comportamento e curiosidades da espécie.

Meu amigo Pinguim estreou nos cinemas nacionais no dia 12 deste mês. A produção é da City Hall Arts, Schurmann Filmes e Content Studios com distribuição nacional da Paris Filmes.

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

