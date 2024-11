Estrela de ‘Tudo Por Um Pop Star 2’ Ana Bárbara Malaquias celebra ascensão do protagonismo preto

Galgando seu espaço nas telonas, Ana Bárbara Malaquias é parte da virada de chave do momento no audiovisual: a vez delas! No mês da Consciência Negra, a atriz que estrelou recentemente o fenômeno teen “Tudo Por Um Pop Star 2” celebra o protagonismo preto, com as principais novelas atuais protagonizadas por atrizes retintas.

“Estou muito feliz por viver essa transição. Acompanhar esse processo me faz acreditar que é possível, que nossos sonhos realmente podem ser realizados”, afirma. Para ela, o aumento da representatividade no audiovisual é uma conquista importante, mas que ainda enfrenta desafios. “Infelizmente, viver o racismo na arte ainda é algo comum”, destaca, lembrando das situações de racismo velado que já enfrentou.

Ana relembra um episódio marcante de sua trajetória, foi usada como exemplo pelo diretor de um comercial, mas acabou sendo mantida no fundo, enquanto a protagonista, branca, recebia o destaque. “Ele me elogiava, usava minha performance como referência, mas na hora de gravar, eu só estava lá para preencher uma ‘cota’. Isso me machucava muito”, conta.

Apesar disso, a atriz se mantém otimista quanto ao futuro da representatividade. “Creio que isso vai mudar. O protagonismo preto está em ascensão e vejo cada vez mais chances para nós. Quero, assim como Taís Araújo, trilhar minha carreira nas novelas e ser uma referência”, afirma.

Ana Bárbara, que tem Taís Araújo como sua maior inspiração, conclui: “Espero que, um dia, outras meninas também possam se inspirar em mim e acreditar que seus sonhos são possíveis”. A atriz não só celebra as conquistas do presente, mas também sonha com um futuro onde as novas gerações de artistas negros terão mais espaço para brilhar.