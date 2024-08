Estrela da Casa: Veja a lista dos participantes confirmados no reality

A Globo começou a divulgar na noite desta quinta-feira (8) os 14 nomes dos participantes da primeira temporada do reality musical Estrela da Casa, sob o comando da apresentadora Ana Clara Lima.

Os primeiros confirmados no elenco do reality show foram anunciados no intervalo de “Família É Tudo” (Globo). A primeira foi a carioca MC Mayarah, 29. Desde pequena, costuma trabalhar para ajudar a família, e atualmente é camelô. A funkeira costuma se apresentar em bailes, e na convivência promete “falar na cara”.

Na sequência, foi a vez do garçom de Manaus (AM) Rodrigo Garcia, 24, adepto do forró e do piseiro. Ele já trabalhou como ajudante de pedreiro, pintor, carpinteiro e até em um restaurante em São Paulo, mas a música sempre falou mais alto.

DINÂMICA DO PROGRAMA

Segundo vídeos disponibilizados nas redes sociais da Globo, às sextas, dois indicados pela casa se apresentam num duelo, e o público vai salvar um. Quem não for salvo irá direto para a fase da Batalha. No domingo, uma votação vai formar uma espécie de Paredão. Os fãs vão votar para manter alguém, e o menos votado será eliminado.

Já às terças, mais três participantes vão se apresentar ao público para tentar se salvar da berlinda. Toda quarta, cada participante escolhe uma música para trabalhar durante a semana. No domingo, que tiver o single mais ouvido pelo Brasil terá direito a se apresentar num festival na casa.

Às quintas, especialistas da música vão entrar na mansão e dar workshop a eles, além de um desafio. Quem vencer será a Estrela da Semana, se apresentará para o Brasil inteiro e ganhará imunidade.

Aos sábados, haverá uma prova de “reality raiz” que dará a chance de o vencedor, denominado Dono do Palco, ficar imune e ainda indicar mais alguém à Batalha.

A atração terá um prêmio com valor incalculável para o seu vencedor. Além de R$ 500 mil, um contrato com uma gravadora e gerenciamento artístico, o campeão também terá sua canção em destaque na novela das nove, principal faixa de audiência da TV brasileira.

MÚSICA DE MARÍLIA MENDONÇA

O novo reality show, com estreia para a próxima terça-feira (13), terá uma música inédita de Marília Mendonça (1995-2021) que será lançada durante o programa.

O anúncio foi feito por J.B de Oliveira, o Boninho, durante o evento de lançamento da atração nos Estúdios Globo nesta quinta (8). A canção é uma composição de uma das participantes com a sertaneja, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021.

INVESTIMENTO ALTO

O Estrela da Casa já tem todos os seus patrocinadores fechados. São 13 ao todo: Mercado Pago, L’Oréal, Budweiser, Perdigão, Mercado Livre, EstrelaBet, Comfort, Dove, Brilhante, Hellmann’s e Midea, Kwai e Ballantine’s.

Cada um dos patrocinadores principais desembolsou R$ 45,9 milhões, o que somados dá R$ 229,5 milhões. Contabilizando todas as vendas realizadas até aqui, a Globo tem garantidos R$ 308,7 milhões com o programa, o que já lhe rende lucro.

A atração terá exibição na TV Globo, com desdobramentos no Multishow, e confinamento transmitido 24 horas por dia no Globoplay.