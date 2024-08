Estrela da Casa: Lucca é desclassificado e perde a imunidade para Rodrigo

O Estrela da Casa já começou com uma reviravolta. Último participante a deixar a primeira Prova de Resistência da atração, Lucca foi desclassificado e perdeu a imunidade para Rodrigo Garcia, que também ganhou um prêmio em dinheiro no valor de R$ 6, 6 mil. O anúncio da vitória anulada do goiano foi feito por Ana Clara Lima ao vivo nesta quarta-feira (14) e motivo acabou sendo divulgado: o participante fez xixi e desobedeceu uma das regras da prova, que durou 17 horas.

Lucca ainda tentou se explicar ao público e aos colegas de confinamento: “Foi uma questão de estratégia. Todos queriam vencer, e surgiu essa regra de não poder ir ao banheiro. Eu não ouvi a Ana falando sobre isso”, disse. “Avisei a produção que não conseguia mais segurar. Perguntei se isso me eliminava, se estava tudo bem. Como não apareceu nada no telão, então a prova continuou”.

Ao final, Lucca fez questão de esclarecer que sua atitude não foi uma estratégia para prejudicar os demais: “Em nenhum momento fingi que não sabia das regras. Isso nunca foi uma estratégia para tirar vocês da prova”.

Lucca foi desclassificado à noite, mas a confissão do roadie foi feita à tarde para Evellin e Rodrigo. Os competidores entravam em cabines segurando um cartão com a mão. Não podiam soltá-lo, nem sair do espaço. O saldo do participante era mostrado na frente da cabine e aumentava gradativamente para todos os participantes, sinalizando o valor em dinheiro que o ganhador da prova obteria – de acordo com o tempo que permanecesse na prova.