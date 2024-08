Estrela da Casa: Gael vence prova e é a primeira Estrela da Semana do reality

Após disputar uma prova contra outros quatro participantes, Gael Vicci se tornou a primeira Estrela da Semana no Estrela da Casa. O cargo é uma espécie de líder, como no BBB.

Gael brigou pelo título com Leidy Murilho, Nick Cruz, Nicole Louise e Unna X. Ele ganhou imunidade e R$ 10 mil do patrocinador.

A dinâmica da prova começou na tarde desta quinta-feira (15), quando os 14 confinados participaram de um workshop de composição musical com Letícia Colin, Pretinho da Serrinha e Tierry.

Divididos em três grupos, os participantes tiveram a missão de compor uma música contendo palavras específicas. A música vencedora foi a de Nick, Gael, Leidy, Nicole e Unna.

A prova disputada no programa ao vivo consistia na “ponte do rio que cai”, com direito a banho de geleca e piscina de espuma.