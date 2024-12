Estreias imperdíveis no cinema e streaming para toda a família

Com a chegada das festividades de Natal, o cenário das estreias cinematográficas no final de dezembro deste ano se apresenta de maneira peculiar. Em vez de optar por lançamentos na tradicional quinta-feira após o Natal, as salas de cinema escolheram o dia 25 de dezembro para apresentar suas novas produções, incluindo a tão aguardada sequência de O Auto da Compadecida, um clássico do cinema brasileiro dos anos 2000.

No novo longa-metragem, o icônico personagem João Grilo retorna à sua cidade natal, Taperoá, 25 anos após seu desaparecimento. Recebido como uma celebridade local, João é envolto em lendas que narram sua morte trágica e ressurreição em um julgamento onde o Diabo atuava como acusador. Agora, ele se vê no centro de uma disputa política acirrada entre os dois políticos mais influentes da região, enquanto trama um golpe que poderia lhe proporcionar riqueza e uma vida tranquila. Contudo, seus planos tomam rumos inesperados e ele precisará recorrer à ajuda da Compadecida mais uma vez.

Para aqueles que preferem desfrutar das festividades em casa, plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video também oferecem novidades imperdíveis. Um dos destaques é Sonic, que promete mais ação com o retorno do Dr. Robotnik para um confronto decisivo.

Outra estreia significativa é a nova temporada de Round 6, que retorna com Gi-hun abandonando seus planos de imigração para os Estados Unidos e se envolvendo em novos desafios.

A memória do DJ Avicii também ganha destaque com o documentário Avicii: Meu Nome é Tim, que revela a trajetória do artista desde suas origens até seu status icônico na música.

No campo dos documentários provocativos, O Homem que Quer Viver para Sempre explora a vida de Bryan Johnson, um homem obcecado pela ideia de desafiar o envelhecimento por meio de métodos radicais.

Além disso, a comédia O Truque do Amor traz a história de dois irmãos endividados que elaboram um plano audacioso para enganar uma herdeira rica, mas se veem complicados por sentimentos inesperados.

A trama policial Sua Culpa segue Kat Donovan, que após anos lidando com o desaparecimento do noivo, reencontra seu amor perdido e se vê envolvida em mistérios relacionados ao assassinato do pai.

Com tantas opções diversificadas nas telonas e nas telas pequenas, este Natal promete entretenimento para todos os gostos.