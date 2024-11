Estreias da Semana: confira os lançamentos imperdíveis no streaming

Na semana que se inicia, o universo do streaming apresenta uma gama diversificada de estreias, englobando tanto séries quanto filmes.

Entre os destaques, estão grandes produções como “Deadpool Wolverine” na Disney+ e “Duna: Profecia” na Max, além de novos episódios de séries consagradas como “Yellowstone”, “Silo”, “Arcane” e “Arcanjo Renegado”. Esses lançamentos são distribuídos entre as plataformas Disney+, Paramount+, Apple TV+, Globoplay e Netflix.

Yellowstone

A série “Yellowstone”, que marca a primeira incursão televisiva de Kevin Costner e é criação do cineasta Taylor Sheridan, retorna com novos episódios que prometem revelar o destino de John Dutton. A narrativa adota uma estratégia ousada ao mostrar a morte do patriarca da família Dutton logo no início da temporada, explorando um complexo mistério envolvendo a família.

Say Nothing

No campo das adaptações literárias, a minissérie baseada no livro de Patrick Radden Keefe, aborda intensamente os conflitos da Irlanda do Norte durante o período dos Troubles. Com uma narrativa densa e emocionalmente carregada, a produção ilumina aspectos históricos complexos através da trajetória das irmãs Price, figuras emblemáticas do Exército Republicano Irlandês (IRA).

Detetive – Alex Cross

Outro lançamento notável é a série policial “Detetive – Alex Cross”, disponível na Prime Video. Esta produção oferece uma nova perspectiva sobre o icônico personagem de James Patterson, com Aldis Hodge assumindo o papel principal em uma trama original que se desenrola após a perda trágica de sua esposa.

“Arcanjo Renegado 3”

O público brasileiro também pode conferir “Arcanjo Renegado 3” no Globoplay. A série segue o ex-sargento Mikhael em uma jornada marcada por vingança e justiça, agora ambientada na Amazônia sob ameaças constantes. Este novo arco narrativo introduz um vilão intrigante e expande o universo criado por José Junior através de crossovers com outras produções do Afroreggae.

Silo 2

No gênero de ficção científica, “Silo 2” na Apple TV+ continua a saga pós-apocalíptica inspirada na trilogia “Wool”. A protagonista Juliette Nichols enfrenta novas revelações enquanto descobre segredos obscuros sobre o mundo exterior e outros silos desconhecidos.

O Dia do Chacal

“O Dia do Chacal”, reimaginado para os dias atuais na Disney+, traz Eddie Redmayne como o infame assassino profissional. A minissérie promete explorar profundamente o personagem em uma trama de espionagem intricada e moderna.

Cobra Kai 5 – Parte 2

Entre os lançamentos mais aguardados está “Cobra Kai 5 – Parte 2” na Netflix, que mantém viva a nostalgia dos anos 80 com sua mistura característica de artes marciais e drama adolescente.

Arcane 2 – Parte 2

No segmento de animação, “Arcane 2 – Parte 2” oferece uma conclusão épica para os fãs do universo de League of Legends, destacando as irmãs Vi e Jinx em um confronto final eletrizante.

Duna: A Profecia

Por fim, a Max estreia “Duna: A Profecia”, um prelúdio à saga original que explora conflitos ancestrais e a formação da Bene Gesserit. Apesar das mudanças nos bastidores durante sua produção, a série chega ao público com altas expectativas.

Essas estreias evidenciam o esforço contínuo das plataformas de streaming em diversificar seu conteúdo, atendendo a diferentes públicos com narrativas envolventes e visualmente impressionantes.