Estreias Cinematográficas da Semana Incluem Concorrentes ao Oscar 2025

A temporada de premiações cinematográficas se aproxima e, com ela, a chegada de filmes que estão na disputa pelo Oscar 2025. Nesta semana, o público poderá conferir nas telonas três novas produções que integram as 23 categorias da aclamada cerimônia.

Entre as estreias, destaca-se “A Verdadeira Dor”, que busca reconhecimento nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante, para Kieran Culkin. Outro título que promete agitar as salas de cinema é “Setembro 5”, que também compete na mesma categoria de roteiro.

Adicionalmente, o documentário “Trilha Sonora Para um Golpe de Estado” também fará parte das estreias, concorrendo ao prêmio de Melhor Documentário.

A seguir, apresentamos a programação completa dos lançamentos desta semana:

Alma do Deserto

Alma del Desierto. Colômbia/Brasil, 2024. Direção: Mónica Taboada-Tapia. Duração: 87 min. Classificação: Livre.

Este documentário narra a trajetória de Georgina Epiayu, uma mulher trans da etnia wayúu em busca da emissão de sua carteira de identidade.

Covil de Ladrões 2

Den of Thieves 2: Pantera. EUA/Canadá/Espanha, 2025. Direção: Christian Gudegast. Elenco: Gerard Butler, O’Shea Jackson Jr., Evin Ahmad. Duração: 144 min. Classificação: 16 anos.

No segundo filme da franquia, Big Nick retorna à Europa e se envolve com Donnie, que planeja um audacioso assalto à maior bolsa de diamantes do mundo.

O Homem do Saco

Bagman. EUA, 2024. Direção: Colm McCarthy. Elenco: Sam Claflin, Antonia Thomas, Caréll Vincent Rhoden. Duração: 93 min. Classificação: 14 anos.

Após ter sobrevivido ao temido monstro da infância, um pai agora enfrenta o retorno desse pesadelo que ameaça sua família.

Ivan

Brasil, 2021. Direção: Dani Manzini. Elenco: Carlos Ramírez, Gilda Nomacce, Daniela Dams. Duração: 90 min. Classificação: 16 anos.

No contexto do Brasil em 1976, um imigrante latino-americano vive um caótico relacionamento com sua esposa obcecada pela gestação.

Kasa Branca

Brasil, 2024. Direção: Luciano Vidigal. Elenco: Big Jaum, Teca Pereira, Diego Francisco. Duração: 95 min. Classificação: 16 anos.

A narrativa segue um adolescente negro da periferia da Chatuba no Rio de Janeiro enquanto ele descobre que sua avó está em estágio avançado de Alzheimer.

O Maravilhoso Mágico de Oz

Volshebnik Izumrudnogo Goroda. Doroga Iz Zhyoltogo Kirpicha. Rússia, 2025. Direção: Igor Voloshin. Elenco: Svetlana Khodchenkova, Sofya Lebedeva, Yuri Kolokolnikov. Duração: 120 min. Classificação: 10 anos.

Remetendo à história original, uma jovem é levada por um furacão a um mundo mágico onde faz amizades e busca o Mágico capaz de realizar seus desejos.

Parque de Diversões

Brasil, 2024. Direção: Ricardo Alves Jr. Duração: 73 min. Classificação: 18 anos.

Mesclando ficção e documentário, o filme explora personagens anônimos que desafiam os limites de um parque em Belo Horizonte e buscam encontros impulsionados pelo desejo nas ruas da cidade.

Setembro 5

September 5. Alemanha/EUA, 2024. Direção: Tim Fehlbaum. Elenco: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin. Duração: 95 min. Classificação: 12 anos.

A trama se desenrola durante as Olimpíadas de Munique em 1972, quando uma emissora americana precisa cobrir a crise dos reféns envolvendo atletas israelenses e concorre ao Oscar na categoria de melhor roteiro original.

Toda Mundo Ainda Tem Problemas Sexuais

Brasil, 2024. Direção: Renata Paschoal. Elenco: Dudu Azevedo, Letícia Lima, Sophia Abrahão. Classificação: 14 anos.

Baseado na obra do dramaturgo Domingos Oliveira, o filme apresenta quatro histórias curtas sobre relacionamentos amorosos sem tabus.

Trilha Sonora Para um Golpe de Estado

Soundtrack to a Coup d’Etat. Bélgica/França/Holanda, 2024. Direção: Johan Grimonprez. Duração: 150 min. Classificação: 14 anos.

No documentário, são abordados os eventos em que os músicos Abbey Lincoln e Max Roach invadiram o Conselho de Segurança da ONU em protesto contra o assassinato do político Patrice Lumumba e compete ao Oscar como melhor documentário.

A Verdadeira Dor

A Real Pain. EUA/Polônia, 2024. Direção: Jesse Eisenberg. Elenco: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg e Olha Bosova. Duração: 90 min. Classificação: 16 anos.

A história gira em torno de dois primos que viajam para a Polônia após a morte da avó e compete ao Oscar nas categorias de melhor roteiro original e melhor ator coadjuvante para Kieran Culkin, já premiado anteriormente no Globo de Ouro.

Viva a Vida

Brasil, 2024. Direção: Cris D’Amato. Elenco: Thati Lopes, Rodrigo Simas e Jonas Bloch. Duração: 100 min. Classificação: 12 anos.

A trama segue dois parentes distantes que viajam até Israel em busca de respostas sobre um mistério familiar enquanto exploram o país e descobrem o amor no caminho.

RELANÇAMENTO:

Seven – Os Sete Crimes Capitais

Se7en. EUA, 1995. Direção: David Fincher. Elenco: Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey. Duração: 127 min. Classificação: 16 anos.

A obra retorna aos cinemas em versão IMAX trazendo a tensão da caçada a um serial killer que comete crimes baseados nos sete pecados capitais.