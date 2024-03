Estreia “Pagodeiro 2” com Turma do Pagode, MC Davi, MC Livinho, Ryan SP e mais

Dando sequência ao sucesso de “Pagodeiro”, que bateu 34 milhões de cliques no YouTube e ocupou o topo dos charts por mais de 90 dias, agora estreia a faixa “Pagodeiro 2” de MC Davi com a participação do Turma do Pagode, um dos maiores grupos do gênero no Brasil, ao lado de Ryan SP, Gaab, MC Livinho, Paulin da Capital e MC Kadu, sendo esse o artista recém contratado da GR6. A novidade está disponível em todas as plataformas digitais e claro, que vem acompanhado de um videoclipe.

Em 2023, MC Davi teve a ideia de trazer tudo que é de mais brasileiro para seu repertório, uniu o funk ao pagode convidou o grupo Presença e fez sua própria roda de samba fazendo interpolações com canções já conhecidas e chamou seus parceiro Gaab, Paulin da Capital, Paiva ZS e Cebezinho. Agora, após o sucesso da mistura, Davi parte para um outro nível com a Turma do Pagode, MC Livinho, Ryan SP, MC Kadu, Kanhoto e traz novamente Gaab e MC Paulin da Capital, em uma produção assinada por DJ WN e Yuri Pedrada. “É importante unir os grandes nomes do funk para ir além, mostrar que temos ideais e referências diversas, não estamos em uma bolha. São artistas que eu admiro e acredito no potencial”, diz MC Davi.

A segunda versão apresenta as músicas já conhecidas como “Lancinho”, “Camisa Dez”, “Deixa a Vida Me Levar”, “Ponto Fraco”, “Se Eu Largar o Freio” e mais combinadas com os versos dos MC’s e suas melodias. “A dinâmica de cantar clássicos e ao mesmo tempo reinventá-los, fazer interpolações e samples, é com certeza uma coisa muito brasileira, e que nós, do funk, conhecemos bem.”, justifica Davi.

Pagodeiro 2 ganhou vida com um videoclipe, com um típico churrasquinho na laje e um cenário de verão, gravado nos estúdios GR6 Filmes.