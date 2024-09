Estreia hoje (3) a segunda temporada do videocast Substantivo Feminino

Hoje, dia 03 de setembro, estreia a segunda temporada do videocast “Substantivo Feminino”, uma iniciativa do YouTube Brasil em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), Gênero e Número, Internet Lab e Casé Fala, e produção da Dia Estúdio. Os bate-papos seguem mediados por Ana Fontes (empreendedora social e fundadora da RME), e desta vez, o tema central é “Mulheres na Política”.

Em cada episódio, são apresentadas conversas relevantes entre especialistas, criadoras de conteúdo e representantes do cenário político brasileiro sobre mulheres negras no poder, mulheres jovens na política, desinformação e sobre a Lei de Combate à Violência Política de Gênero.

“É fundamental ter um videocast sobre, com temas tão sensíveis com profundidade e essenciais para que tenhamos uma sociedade mais inclusiva e mais justa para as mulheres e todas as pessoas. Esta temporada é ainda mais especial em um ano de eleições municipais, importantíssimo para a representatividade feminina, com abordagens multidisciplinares sobre os mais diversos aspectos da política para elas”, afirma Ana Fontes.

“Mulheres Negras no Poder” é o tema do primeiro episódio da temporada, dividido em duas partes: na primeira, o papo acontece com a criadora de conteúdo Bielo Pereira e a CEO do ID_BR, escritora e conselheira Luana Génot; na segunda parte a entrevista é com a deputada federal Taliria Petrone.

Bielo Pereira traz que sempre se fala sobre o corpo político. “O corpo, a nossa existência, é muito política. E eu ser uma pessoa trans, já me torna um corpo político o tempo todo. Sendo um corpo gordo, um corpo preto e um corpo trans, são vários recortes e que só às vezes de eu estar em um lugar, sem precisar abrir a minha boca, já vai ser suficiente para fazer política. Mas a gente sabe que pode fazer mais”, afirma a criadora de conteúdo.

Já Luana Génot trouxe para o papo a reflexão da intencionalidade e de como mudar a realidade. “A gente precisa engajar a sociedade e botar a pauta antirracista e da inclusão como um todo na mesa e com investimento ao longo dos anos, precisa ser um projeto de país… porque as decisões políticas elas passam pela falta da nossa representatividade ali para a tomada de decisões”.

E a deputada federal, Taliria Petrone, complementa, na segunda parte do episódio, a importância de estar nesses espaços. “Porque são demandas da maioria do povo que muitas vezes ficam secundarizadas quando você não tem essa representação na política, de creche integral a própria discussão do cuidado que nos sobrecarrega tanto e que agora temos um avanço na implicação de políticas públicas do cuidado”.

Os demais episódios da segunda temporada irão ao ar no canal do Substantivo Feminino, às quintas-feiras, 18h. E os próximos contam com as participações das convidadas: Nath Braga (criadora e jornalista), Jady Verissimo (ativista pela educação), Leticia Bahia (Girls Up Brasil), Aline Osorio (Secretária-Geral do Supremo Tribunal Federal), Basilia Rodrigues (jornalista e analista política), Mary del priore (historiadora e escritora), Raquel Branquinho (Procuradora Regional da República na 1ª Região e coordenadora o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate da Violência Política de Gênero da Vice-Procuradoria Geral Eleitoral), Carla Akotirene (doutora em Estudos Feministas, pesquisadora de gênero e raça e escritora), Ilana Trombka (Diretora-geral do Senado Federal), Benedita da Silva (Deputada Federal) e Sônia Guajajara (Ministra dos Povos Indígenas do Brasil).

“A responsabilidade está no centro do que fazemos e temos o compromisso de construir uma plataforma mais segura para as mulheres. O lançamento da segunda temporada do Substantivo Feminino reforça a responsabilidade do YouTube no incentivo e contribuição com a criação e divulgação de conteúdo de qualidade, apoiando a conscientização e o combate ao discurso de ódio e violência de gênero na plataforma, tão importantes em um ano eleitoral”, diz Alana Rizzo, Head de Políticas Públicas do YouTube.

Mais iniciativas do YouTube para o combate à violência contra as mulheres

Em julho deste ano, foi lançada a edição 2024 da “Cartilha para o enfrentamento da violência política de gênero e raça”, guia desenvolvido pelo InternetLab e pelo Redes Cordiais com apoio do YouTube. O material tem como foco as eleições municipais de outubro e aborda violência política de gênero e raça como fenômeno social que precisa ser encarado mais amplamente, o que inclui a identificação e apoio das principais vítimas, disseminação dos canais de denúncia e fortalecimento dos marcos normativos.

Com o início do período de propaganda eleitoral, uma série de dúvidas, questionamentos e discussões passam a surgir a respeito da comunicação política digital e é fundamental que os criadores estejam cientes de seu papel e responsabilidades, comprometendo-se a criar um ambiente em que o debate político seja livre, democrático, transparente e plural.

Assim, também em parceria com Internet Lab e Redes Cordiais, lançamos o “Guia para Influenciadores digitais nas eleições”. O material apresenta princípios que os influenciadores digitais devem seguir, além de uma caixa de ferramentas com possíveis perguntas e respostas que podem surgir durante o período eleitoral, e informações atualizadas sobre temas como desinformação, censura, violência política e proteção de dados.