Estreia do Musicarium: Teatro B32, em São Paulo, recebe Orquestra Jovem

A dedicação, a paixão e a vontade de aprender cada vez mais a música clássica são alguns dos ingredientes que têm transformado a vida de jovens talentos no Musicarium Academia Filarmônica Brasileira. Localizado em Santa Catarina, o centro de formação orquestral está construindo uma jornada de cultura educacional e musical humanista e de excelência. Não por acaso, o plano de formação de orquestras está adiantado, pois estava previsto para ser lançado em 2025, a Orquestra Jovem faz sua estreia um ano antes – comprovando a alta performance dos alunos e a profissionalização dos professores (músicos renomados do Brasil e exterior).

Para marcar esse passo importante, a Orquestra Jovem Musicarium faz sua estreia na capital paulista. O Teatro B32 receberá cerca de 70 jovens músicos na segunda, dia 26, em uma apresentação para empresários, CEOs, cônsules e imprensa . O evento será marcado, também, por dois temas bem importantes: a divulgação da 1ª turnê internacional da Camerata de Cordas e Grupo de Percussão (integrantes da orquestra), que irão no segundo semestre para Holanda, Alemanha e Suíça, levando no repertório grandes clássicos de compositores brasileiros; e o lançamento da construção da sede do Musicarium, que engloba uma academia de música – para cerca de 500 estudantes – e um concert hall, único no país, com capacidade para 900 pessoas e, ainda, um telão a céu aberto para que as pessoas acompanhem os concertos e apresentações gratuitamente, com qualidade em som e imagem. A arquitetura será assinada pela Metro Quadrado, referência no norte catarinense. Já o projeto acústico de alta performance, será desenvolvido pela Nagata Acoustics, uma das únicas empresas especializadas do mundo, responsável pelo projeto acústico de lugares icônicos, como o Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, Elbphilharmonie, em Hamburgo e Philharmonie, em Paris.

“A apresentação da nossa Orquestra Jovem no Teatro B32, em São Paulo, será um marco importante na nossa história. Demonstra a maturidade e desempenho que nossos jovens alcançaram em pouco tempo com muito empenho e dedicação. Estamos lançando a Orquestra Jovem com um ano de antecedência ao originalmente planejado, 2025, e será, sem dúvida, um grande espetáculo”, completa o presidente do Conselho de Administração do Musicarium, Ernesto Heinzelmann.

O concerto terá como anfitrião Maílson da Nóbrega, ex-ministro, economista e presidente do Conselho de Embaixadores do Musicarium. O evento contará ainda com a presença do maestro convidado e violinista da Orquestra Sinfônica de Madri, o russo Albert Skuratov. “Ele é um grande amigo do Musicarium. É mais um passo para a internacionalização da Orquestra, fazendo esse intercâmbio com grandes professores e jovens do mundo da música orquestral”, declara Sergio Ogawa, diretor-presidente e maestro do Musicarium.

Os 180 alunos bolsistas, sendo cerca de 85% da rede pública de ensino, recebem no Musicarium a melhor formação musical para se tornarem músicos de alta performance e cidadãos de referência, aptos para contribuir com a transformação sociocultural do país. A organização, as bolsas de estudo e os instrumentos são mantidos por meio de doações e patrocínios.