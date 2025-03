Estreia de Lucas Guimarães no SBT não alcança boas marcas de audiência

A estreia do influenciador digital Lucas Guimarães como apresentador de televisão nas tardes de sábado pelo SBT não obteve resultados animadores, segundo dados preliminares de audiência.

O programa intitulado Eita Lucas! registrou uma média de 2,4 pontos na Grande São Paulo, posicionando-se apenas em terceiro lugar na disputa pela audiência no horário. A Record TV, com seu Balanço Geral, conquistou 5,3 pontos, enquanto a Globo liderou com 9 pontos, apresentando o Jornal Hoje e a reprise da novela História de Amor, exibida originalmente em 1995.

No mesmo período em que o Eita Lucas! foi ao ar, o SBT marcava 2 pontos na faixa horária das 14h às 14h40, evidenciando que o novo programa não conseguiu trazer um aumento significativo na audiência da emissora.

O formato do programa prevê que Lucas Guimarães viaje pelo Brasil para compartilhar histórias emocionantes e realizar desafios que busquem tocar o coração dos telespectadores. Em entrevista à coluna F5 durante a coletiva de imprensa do programa, Lucas comentou sobre as expectativas relacionadas aos índices de audiência. “O público está cansado de gente fresca. Estou aqui para ser diferente”, afirmou o apresentador.

Além disso, Guimarães revelou que seu sonho sempre foi estar na televisão e que sua trajetória na internet foi planejada para atrair a atenção da mídia tradicional. “Queria que alguma emissora me notasse, porque sabemos a força que a TV aberta tem. Trabalhei com a minha equipe esperando por esse momento”, concluiu.