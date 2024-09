Estreia de Depay tem imprensa holandesa e redenção de Yuri Alberto

A imprensa holandesa esteve na Neo Química Arena para acompanhar a estreia de Memphis Depay pelo Corinthians no último sábado (21). O atacante não balançou as redes, mas viu Yuri Alberto, seu possível companheiro no ataque, viver uma tarde de redenção.

A emissora NOS, uma das mais tradicionais na Holanda, enviou uma equipe só para acompanhar a estreia de Memphis no Corinthians. Os profissionais chegaram ao Brasil na semana passada e vão embora já neste domingo. O clube disponibilizou uma entrevista exclusiva com o atleta para a reportagem que será transmitida no país do jogador.

Primeiro eDepay fez sua estreia aos 22 minutos do 2º tempo e teve boas chances para marcar.m cruzamento de Carrillo, que o holandês não alcançou. A segunda oportunidade apareceu após grande lançamento de Héctor Hernández, que Memphis finalizou de primeira e obrigou o goleiro do Atlético-GO a fazer grande defesa.

O jogador pediu calma em relação ao tempo de jogo. “Eu não acho realista eu jogar os 90 minutos. Temos que respeitar o corpo dos atletas. São dois meses sem jogos. Eu acho que foi um bom começo hoje. Eu tive bons minutos. Me sinto cada vez mais forte no treinamento. Temos que ser inteligentes, mas claro, eu vim aqui para ajudar o time”, disse Memphis na zona mista.

Memphis estará à disposição de Ramón Díaz para o próximo jogo, pela Copa Sul-Americana. O jogador ficou fora da ida das quartas de final contra o Fortaleza, mas está inscrito e pode fazer seu segundo jogo na próxima terça-feira, de novo na Neo Química Arena.

REDENÇÃO DE YURI ALBERTO

Yuri Alberto também não balançou as redes, mas na opinião da comissão técnica corintiana fez um jogo incrível. O auxiliar Emiliano Díaz fez questão de elogiar o atacante e pediu respeito ao atleta, que é o artilheiro do Corinthians no ano com 17 gols.

“Acho que hoje o Yuri fez uma partida impressionante. Desgastou os dois zagueiros deles. É o goleador do nosso time, ele e o Ángel [Romero] são os goleadores do nosso time e temos que respeitá-lo”, iniciou o auxiliar de Ramón Díaz.

“Eu sempre falei que o goleador passa por momentos complicados no ano. O Yuri já deixou isso para trás e vai nos ajudar muito nas três competições. Estamos muito felizes com o trabalho que está fazendo ele e todos os atacantes que temos. Cumprimentei ele e parabenizei porque no nosso ponto de vista fez um jogo incrível”, acrescentou.

Contra o Atlético-GO, o camisa 9 deu uma assistência após brigar pela bola e foi ovacionado pela torcida ao ser substituído, quando deu lugar justamente a Memphis.

Yuri convive com críticas ao longo da temporada pela falta de pontaria, mas seus números são bem próximos aos atacantes de Palmeiras e São Paulo, por exemplo. Flaco López tem 20 gols no ano, e Calleri tem 13.

A equipe de Ramón Díaz volta a campo na terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu o confronto de ida no Castelão por 2 a 0.