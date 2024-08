Estreia a Exposição “Arte Urbana” na Estação Suzano da CPTM

A exposição Arte Urbana – Consumo Consciente da água estreia hoje na Estação Suzano da CPTM e estará aberta para visitação até 13/9. A mostra tem o objetivo de compartilhar com todos os visitantes, as obras e reflexões dos alunos da rede pública das cidades que participaram do projeto cultural que levou para os muros de suas escolas a arte do grafite para discutir o consumo consciente da água.

O Arte Urbana em Suzano impactou 360 alunos da rede pública diretamente. As duas oficinas pedagógicas tiveram a participação de professores e a enquete popular, realizada em junho, contabilizou mais de 30 mil votos para a escolha dos desenhos que seriam a inspiração para o Dia do Grafite, intervenção coletiva que contou com a presença de 37 estudantes para grafitar os muros das duas escolas vencedoras: a Vereador Antonio Valdemar Galo, na Vila Amorim, e a Alfredo Roberto, no Parque Residencial Casa Branca.

O projeto tem o patrocínio da Ecolab, por meio do programa de fomento paulista ProAC ICMS da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A realização é da Flamingo Comunicação. Na cidade de Suzano teve ainda o apoio da Diretoria de Ensino de Suzano e da CPTM.

ARTISTA: Niko Takaki

Iniciou no mundo do Graffiti no ano de 2012, através da pixação e oficinas de graffiti no Casarão das Artes de Suzano. O artista busca trabalhar todos os estilos do Graffiti, visando o domínio de técnicas e estilos para criação de uma identidade artística própria. Atualmente é reconhecido pelos personagens cartoons que remetem a traços orientais.

EXPOSIÇÃO ARTE URBANA

De 30/8 a 13/9/2024 (todos os dias – das 4h às 24h)

Estação Suzano da CPTM – Mostra gratuita

(Rua Prudente de Morais, 473 – Vila Amorim – Suzano (SP)