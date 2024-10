Estrangeiro é morto baleado em tentativa de assalto no RJ

Um grego foi morto baleado após uma tentativa de assalto em São Gonçalo (RJ) na noite de domingo (6).

Meletios Barmpas, de 46 anos, dirigia pela rodovia RJ-104. No km 19, criminosos teriam tentado abordar o carro, um Jeep Compass, e atiraram contra a janela. Imagens do veículo mostram o vidro estilhaçado.

Meletios estava com a família no momento. O filho da vítima, um menino de 10 anos, e a esposa presenciaram toda a cena, segundo informações da TV Globo.

Militares do Comando da Polícia Rodoviária Estadual socorreram o homem e o levaram ao Hospital Estadual Alberto Torres. Vítima, no entanto, não sobreviveu. Não há informações de que filho e companheira tenham ficado feridos.

Suspeitos fugiram após disparo e não foram identificados até o momento. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí está investigando o caso, buscando imagens de câmera de segurança e ouvindo testemunhas, informou a Polícia Civil.

Meletios estava há pelo menos 10 anos morando no Brasil. No país, ele prestava serviços como inspetor de navios. O UOL entrou em contato com a Embaixada da Grécia no Brasil e aguarda retorno. Espaço segue aberto para manifestação.