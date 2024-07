‘Estou voltando aos poucos’, diz Kayky Brito sobre retorno às novelas

É na pele de um vilão que Kayky Brito vai voltar às novelas após quase um ano de um grave acidente. O ator vai interpretar Memo, que vai causar um verdadeiro rebuliço na vida de Lupita (Daphne Bozaski) em “Família É Tudo” (Globo).

Ele começou a gravar as cenas no início do mês de julho e, a partir desta semana, os episódios com a participação de Kayky devem começar a ser exibidos.

“Me sinto muito bem, abençoado, estou muito feliz de estar de volta, voltando aos poucos. Mas voltarei com tudo, aguardem”, disse ele em vídeo exibido no programa Encontro. “Para vencer nessa vida, basta estar vivo, ser. Acredite nos seus gestos e busque sempre a felicidade e seu sentido.”

O personagem é um brasileiro que a guatemalteca Lupita (Daphne Bozaski) conheceu em seus país de origem. Ele faz parte de uma gangue e conta à secretária da família Mancini que o abuelito dela está em perigo devido a dívidas de jogo.

Por meio de ligações, Memo a pressiona a enviar dinheiro para a Guatemala a fim de salvar o parente da violência.