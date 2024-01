Estoques de sangue correm risco por baixa nas doações durante período de férias

O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) está com estoque em estado crítico para os tipos sanguíneos O- e A-. Neste mês de janeiro, as doações de sangue caíram drasticamente e o banco enfrenta dificuldades. A expectativa é de conseguir regularizar a quantidade ideal de todos os tipos sanguíneos do estoque até os primeiros dias do mês de fevereiro.

O que preocupa também é abaixa de hemácias e o estado de alerta para crioprecipitado (CRIO), uma fonte concentrada de proteínas plasmáticas no sangue. Durante períodos sazonais dos estoques, o HSPE busca doadores, especialmente nesses primeiros meses do ano, para atender os usuários que necessitam de transfusão pelo quadro clínico, ou que se submetem a cirurgias de grande porte.

DOE SANGUE

O Banco de Sangue do HSPE funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados, das 8h às 16h. O prédio, que está localizado na área externa do espaço hospitalar, fica na Rua Pedro de Toledo, nº 1800 – Vila Clementino – São Paulo – SP.

Os interessados em doar devem ter idade entre 16 e 69 anos (sendo a primeira doação até os 60 anos), pesar mais de 50kg e estar bem alimentado na ocasião. A doação pode ser feita sem agendamento, basta apresentar documento de identificação com foto. Mais informações pelos telefones (11) 4573-8902 e 4573-8249.