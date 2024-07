Estoque de sangue do banco do HSPE enfrenta situação crítica e precisa de doações

No último mês, o Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) vem registrando queda nos estoques de sangue, chegando a uma situação crítica. Os tipos sanguíneos mais afetados são O -, A- e AB-, que estão 70% abaixo do estoque ideal, enquanto os outros tipos sanguíneos estão operando com aproximadamente 40% a menos.

“O número de doações de sangue costuma cair no meio do ano, tanto pelo período de férias quanto pela queda nas temperaturas, mas essa queda brusca é preocupante,”, afirma o hematologista Fábio Lino, diretor do Banco de Sangue do HSPE.

O médico explica que até o momento nenhum paciente deixou de ser atendido, mas a disponibilidade para transfusão é crucial para a sobrevivência de pacientes em situações de risco, como cirurgias, emergências médicas e acidentes graves com traumas, além do tratamento de paciente com doenças como o câncer.

“Cada doação de 450 ml pode salvar até quatro vidas, procure o posto de coleta mais próximo, fale com seus amigos e familiares e ajude a salvar vidas”, afirma Lino.

Faça sua doação

Lançada em junho pelo Banco de Sangue do HSPE, a campanha “Doe sangue e faça parte do time que torce pela vida”, uma associação com os Jogos Olímpicos de Paris que terão início no fim de julho, segue ativa para incentivar a população a fazer doações voluntárias.