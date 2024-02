Estilista Rafael Carneiro cria looks icônicos de carnaval para Patrícia Poeta, Danielle Winits e Monique Alfradique

Rafael Carneiro, estilista das celebridades, está deixando sua marca única no Carnaval, surpreendendo com seus incríveis designs vestindo diversas famosas em eventos glamourosos. Este ano, ele se superou nos looks de beldades como: Patrícia Poeta, Danielle Winits, Monique Alfradique, Nicole Bahls e Zezé Motta. Seus looks exclusivos e personalizados têm feito toda a diferença nas musas que desfilarão durante o período festivo.

Ao longo dos anos, Carneiro vestiu uma constelação de estrelas, incluindo Gisele Bundchen, Larissa Manoela, Anitta, Gkay, Maria Maya, Manu Maya, Luciana Gimenez, Paloma Bernardi, Regina Nunes, Rafa Kalimann, Sarah Andrade, Juliana Alves, Val Marchiori, AnaJu Dorigon, Zezé Motta, Carla Prata, Gianne Albertoni, Pequena Lo, Alicia X, entre outras beldades.

As criações de Rafael encantam os olhos do público, garantindo que suas clientes se destaquem em meio à multidão com pedrarias luxuosas, acessórios únicos e combinações de cores e texturas cuidadosamente elaboradas.

A parceria entre Rafael Carneiro e as celebridades escolhidas para brilhar no Carnaval é sinônimo de sucesso e elegância. Cada detalhe dos looks é meticulosamente pensado para ressaltar a personalidade de cada musa, fazendo com que elas se sintam verdadeiramente únicas e poderosas ao desfilar.

Graças ao talento e dedicação de Rafael Carneiro, o Carnaval deste ano promete ser uma verdadeira celebração da moda, glamour e estilo. Suas criações exclusivas estão definindo novos padrões de elegância e sofisticação, consolidando sua posição como um dos principais nomes da moda brasileira