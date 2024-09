Estilista de Diadema é destaque em exposição dos 60 anos da Moda Brasileira

No próximo dia 14/09, no Museu A CASA do Objeto Brasileiro (Av. Pedroso de Morais, 1216 – Vila Madalena, São Paulo), será inaugurada a exposição “60 anos da Moda Brasileira”, que integra o projeto “Núcleo de Moda e Design”, realizado pelo Instituto São Paulo de Arte e Cultura e pela Secretaria da Cultura, Economia Criativa e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A mostra propõe celebrar a evolução da moda brasileira nessas últimas 6 décadas e terá como destaque peças do estilista e professor Chesller Moreira, de Diadema/SP.

As criações do estilista diademense formarão um Relógio Cronológico que mostrará, ao longo dos anos, looks inéditos inspirados em grandes estilistas, como Denner, Zuzu Angel, Clodovil, Ronaldo Fraga, Carlos Tufvesson e Walério Araújo.

“Esses estilistas não só definiram a moda brasileira em suas respectivas épocas, mas também contribuíram para a formação de uma identidade nacional hoje globalmente reconhecida,” explicou o designer. “Decidi homenagear esses mestres como ícones de suas décadas, pois eles são minhas referências e influências de trabalho.”

Chesller, que já deu aulas de Moda em oficinas da Secretaria de Cultura e na Fundação Florestan Fernandes, hoje ensina no Ponto da Moda (Av. Sete de Setembro, 1289, Centro – Diadema), cujos alunos também participam da exposição. Como os jovens Alessandra Vieira e Diogo Giovanne, que se apresentarão pela primeira vez.

Ela, apaixonada pela moda, encontrou nas artes manuais uma forma de combinar o passado e o presente e vai mergulhar nas referências dos anos 70. Já Diogo, nascido e criado em Diadema, sempre viu o mundo em outra perspectiva, buscando achar o silêncio no barulho cotidiano. Vai apresentar uma peça inspirada nos anos 90 e em Alexandre Herchcovitch.

“Outros 26 jovens artistas de proeminentes escolas de moda de Diadema e São Paulo apresentarão obras conceituais para cada década, apresentando a diversidade e a riqueza criativa presente no cenário da moda nacional,” resumiu o professor.

Sobre Chesller Moreira

Figura multifacetada no mundo da moda e das artes, desde tenra idade seu interesse pela expressão criativa absorveu as cores vibrantes e a rica cultura local de sua infância e adolescência em Boa Esperança/MG. Com um talento inato para a moda e o design, Chesller embarcou em uma jornada de autodescoberta que o levou a explorar várias formas de expressão artística. Sua paixão o levou a estudar design de moda e artes visuais, destacando-se como estilista e criador de tendências.

Além disso, encontrou uma paixão pela arte da drag queen, criando a deslumbrante persona Lohren Beauty, tornando-se uma figura pública na comunidade LGBT+ no Brasil. Paralelamente à sua carreira na moda e como drag queen, dedicou-se ao ensino de moda e artes, inspirando uma nova geração de talentos a explorar novas fronteiras e desafiar convenções.

Com sua energia vibrante, talento inesgotável e compromisso com a autenticidade, Chesller Moreira continua a deixar sua marca no mundo da moda, das artes e da comunidade LGBT+, inspirando outros a abraçar sua individualidade e seguir seus sonhos com paixão e determinação.

Sobre a Exposição

A exposição “60 anos da Moda Brasileira” apresenta a diversidade e a riqueza criativa presente no cenário da moda nacional, através da seleção criteriosa de vestuários confeccionados por 29 artesãos convidados. Os artistas foram escolhidos com base em suas trajetórias profissionais e pessoais, o que garante personalidade através de abordagens inclusivas e representativas para cada peça exposta. A cuidadosa curadoria realizada pelas estilistas e professoras Walquiria Caversan e Nina Florsz teve um papel fundamental na seleção dos artesãos e na organização da exposição.

A mostra se justifica como uma importante ação cultural e social, pois valoriza e potencializa a cadeia produtiva da moda, reconhecendo-a como uma forma de expressão artística e criativa. O vestuário é mais do que simplesmente roupa, é uma manifestação cultural que reflete identidades, valores e épocas. Ao apresentar uma retrospectiva da moda brasileira, a exposição proporciona uma oportunidade para o público conhecer e apreciar a história e a diversidade dessa forma de expressão.

A exposição também serve como um espaço para a experimentação e a inovação, permitindo que os participantes explorem novas criações baseadas em modelos originais ou que apresentem novas interpretações e abordagens no Brasil. Isso contribui para o fortalecimento da moda como expressão artística e para o enriquecimento do cenário criativo brasileiro.

Ao trazer à tona a história e a evolução da moda brasileira, “60 Anos de Moda Brasileira” visa democratizar o acesso a essa forma de arte, tornando-a acessível a todos os públicos. Através da exposição de peças temáticas de artesãos brasileiros, o projeto oferece uma experiência educativa e enriquecedora, permitindo que os visitantes revisitem o passado, compreendam o presente e vislumbrem o futuro da moda no Brasil. A exposição também conta com o espaço “DESCOBERTAS” que permitirá que crianças de 3 a 10 anos explorem e criem suas próprias criações a partir de peças modulares e sistemas de encaixe.

Obs.: Para documentar e perpetuar o projeto, será produzido um catálogo abrangente que apresentará detalhes da exposição e dos artesãos participantes, com registros fotográficos do processo de criação e fotografias das obras finalizadas.

Sobre o Museu A Casa do Objeto Brasileiro

O Museu A CASA do Objeto Brasileiro é um espaço de referência do saber artesanal, criado para proteger, difundir e valorizar suas tradições e técnicas, e que busca atualizá-las no contexto da contemporaneidade, fazendo um constante diálogo entre o passado, presente e futuro desses saberes.

A partir de exposições, projetos, programação cultural, conexões e parcerias culturais e institucionais, o Museu A CASA se posiciona no centro de um ecossistema que pensa, reflete e fomenta a produção artesanal.

Ao longo de sua trajetória, que começou em 1997 pelas mãos da economista Renata Mellão, A CASA evidencia a importância do saber feito à mão para a cultura brasileira, criando pontes entre pessoas, abrindo espaços de troca de experiências e aprendizagem mútua, e explorando todas as capacidades de conexão e tradução entre os diferentes mundos desse universo.

O foco principal do trabalho desenvolvido pelo Museu A CASA do Objeto Brasileiro está, justamente, na manutenção do saber artesanal com um viés de impacto socioeconômico, onde contribuímos para que as comunidades artesãs espalhadas pelo país possam também se desenvolver de forma sustentável e autônoma, além do incentivo a produções ambientalmente responsáveis, que respeitam os ciclos na natureza e privilegiam a (re)utilização de materiais próprios a cada território. A CASA reconhece que esse conhecimento permeia todo o processo de criação manual, e essa filosofia orienta cada iniciativa da instituição.

SERVIÇO

Exposição “60 Anos da Moda Brasileira”

Abertura: 14/9, das 14h às 18h

Temporada: 15/9 a 10/11 (quinta a domingo), das 10h às 18h

Local: Museu A CASA do Objeto Brasileiro

Endereço: Av. Pedroso de Morais, 1216 – Vila Madalena, São Paulo – SP, 05420-001

Ingressos: Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Agendamento de grupos através do e-mail: [email protected]