Esther Dweck repercute resultados do CPNU no “Bom Dia, Ministra”

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, é a convidada do Bom dia, Ministra desta quarta-feira, 5 de fevereiro. No programa, ela vai detalhar as repercussões dos resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), divulgados nesta terça-feira (4), e tirar dúvidas sobre os próximos passos do certame. Ao todo, o Governo Federal vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos e entidades.

Desde a concepção, um dos objetivos do CPNU foi democratizar o acesso ao serviço público e promover a diversidade na Administração Pública. Pela primeira vez, um concurso contou com a participação efetiva de mais de 970 mil pessoas, com provas aplicadas em 228 cidades e 3.647 locais, permitindo que candidatas e candidatos realizassem o exame o mais próximo possível de suas residências.

CAIXA POSTAL GOV.BR

Esther Dweck também vai abordar a nova caixa postal da plataforma GOV.BR, ferramenta para levar informação personalizada do Governo Federal à população, sem risco de fraudes. A estreia acontece com o chamamento individualizado de candidatos aprovados no CPNU para cargos de nível médio e para cargos de nível superior que serão convocados para o curso de formação.

CARTEIRA NACIONAL

Outra pauta da ministra será a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já foi emitida para cerca de 19 milhões de pessoas. A CIN usa apenas o CPF como número de identificação e permite a inclusão de outros documentos, como Carteira de Motorista, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e Certificado Militar. Além de dificultar fraudes, ela unifica cadastros administrativos e garante nível ouro ao cidadão dentro do GOV.BR, dando acesso a todos os serviços da plataforma, como a assinatura digital de documentos com validade jurídica e a realização de prova de vida.

AO VIVO

O Bom Dia, Ministra é coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.

PARTICIPE

Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do Bom Dia, Ministra podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.