Esther Dweck detalha reta final para o “Enem dos Concursos”

No próximo domingo, 18 de agosto, mais de 2,1 milhões de candidatos em todo o Brasil vão realizar as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Batizado de Enem dos Concursos pela dimensão e abrangência, a seleção reserva 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais. As provas vão ser realizadas em mais de 200 municípios de todas as regiões e estados.

Para detalhar a reta final de preparativos e tudo o que o candidato precisa saber, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, é a convidada desta quinta-feira, 15 de agosto, do Bom Dia, Ministra.

No bate-papo de uma hora com radialistas de várias regiões do país, a partir das 8h, ela vai detalhar a logística de preparação e todos os cuidados do Governo Federal para garantir que a prova seja aplicada com segurança e critérios de acessibilidade.

Originalmente prevista para 5 de maio, a data das provas foi adiada para 18 de agosto em função das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. De acordo com o novo cronograma definido pelo Governo Federal, o gabarito preliminar será divulgado em 20 de agosto. A divulgação do resultado está prevista para 21 de novembro. No dia seguinte, terá início a convocação de aprovados e classificados.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministra” é transmitido ao vivo pela EBC. Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.