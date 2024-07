Estêvão tem lesão constatada em exame e desfalca Palmeiras contra Flamengo

O atacante Estêvão teve uma lesão constatada em exames e não estará à disposição de Abel Ferreira na partida entre Palmeiras e Flamengo, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (31).

Estêvão teve constatada uma entorse no tornozelo esquerdo em exames realizados no último domingo (28). Ele já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Assim, o atacante desfalca o Verdão na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (31), no Maracanã. Pela natureza da lesão, dificilmente o jogador estará à disposição para os demais confrontos entre os rivais, marcados para o dia 7, pela Copa do Brasil, e dia 10, pelo Brasileiro.

O Palmeiras não divulga prazo de retorno. O tempo fora de combate para entorses de tornozelo dependem do grau da lesão, que não foi divulgado, mas o período não costuma ser menor do que uma semana mesmo nos casos mais leves.