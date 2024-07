Estêvão sofre torções no tornozelo e no joelho e vira desfalque no Palmeiras

O meia atacante Estêvão, um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada, será desfalque pelas próximas semanas.

Estêvão sofreu torções no tornozelo e no joelho esquerdos na derrota para o Botafogo. O jogador passou por exames nesta quinta-feira (18) e já iniciou tratamento fisioterápico com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde.

Palmeiras adotou tratamento conservador para tratar a lesão e está otimista por uma rápida recuperação. Os profissionais do clube entenderam que as lesões não são graves e não precisam de cirurgia.

O Palmeiras não divulgou o tempo de recuperação de Estêvão, mas casos recentes indicam que prazo não é longo. O zagueiro Murilo também sofreu uma entorse no tornozelo e perdeu quatro jogos. O Alviverde acredita que o jovem retorna antes dos jogos decisivos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

A lesão aconteceu no segundo tempo da partida. Aos 32 minutos do 2º tempo, ele disputou a bola com o zagueiro Alexander Barboza e caiu em cima de sua própria perna esquerda. Imediatamente, o jovem reclamou de muitas dores, até tentou seguir no jogo, mas foi substituído. O meia-atacante deixou o estádio com dificuldades para caminhar.