Estêvão sofre lesão na coxa e vira baixa no Palmeiras

Estêvão pode ser desfalque do Palmeiras nas próximas rodadas do Brasileirão. O atacante teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após a partida contra o Criciúma.

O jovem de 17 anos já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde.

A reportagem apurou que não há como prever o tempo de recuperação do atleta. O Palmeiras irá acompanhar a evolução diária de Estêvão até que ele esteja recuperado.

Gabriel Menino, desfalques nos últimos jogos, iniciou a transição física. O meio-campista sofreu uma lesão na coxa esquerda e jogou pela última vez no confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Botafogo.

Os demais jogadores de linha fizeram um trabalho de marcação e aproximação em dimensões reduzidas. Os goleiros realizaram uma movimentação específica com os preparadores da posição, e na sequência, com a presença dos arqueiros, foi colocada em prática uma atividade técnica com duas equipes no gramado.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (18) na Academia de Futebol após dois dias de folga. A equipe volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Brasileirão.