Estêvão celebra convocação e foca na semifinal do Paulista contra o São Paulo

Na última quinta-feira (06), o Palmeiras intensificou seus treinamentos na Academia de Futebol, dando continuidade à preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, que ocorrerá contra o São Paulo na próxima segunda-feira (10), às 21h35 (Horário de Brasília), no Allianz Parque.

O técnico Abel Ferreira liderou a sessão de treino, onde foram realizadas atividades táticas e simulações de situações de jogo, com o intuito de ajustar os detalhes finais antes do embate decisivo.

Em meio ao bom desempenho do Verdão, o atacante Estêvão foi convocado mais uma vez para representar a Seleção Brasileira, que enfrentará a Colômbia no dia 20, em Brasília, e a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, ambos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogador expressou sua satisfação com a nova convocação: “É um sentimento de muita alegria ser convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira. Isso prova que o meu trabalho no Palmeiras está sendo valorizado. É um motivo de muito orgulho para mim e para a minha família. É um sonho de criança e espero dar o meu máximo lá. Teremos dois jogos muito difíceis, mas vamos impor o nosso jogo, sabendo da nossa capacidade coletiva. Se Deus quiser, vamos sair com dois resultados positivos em busca da nossa classificação para a Copa do Mundo”, afirmou Estêvão.

A convocação também é especial para ele por coincidir com a presença do ídolo Neymar: “Essa convocação tem um gostinho mais especial porque o Neymar é um ídolo, uma referência para mim desde que eu era pequeno. Estar junto dele e de outros craques do futebol mundial é um motivo de muita alegria para mim e vou tentar aprender ao máximo com todos eles”, comentou.

Em relação ao confronto contra o São Paulo, Estêvão destacou a concentração da equipe: “Nosso time está muito focado para o jogo contra o São Paulo. Sabemos da importância dessa partida. Assim como foi contra o São Bernardo, vamos impor nosso ritmo. Temos plena consciência da dificuldade que é enfrentar uma equipe qualificada como a deles, mas estaremos jogando em casa, ao lado da nossa torcida. Será fundamental ter a Família Palmeiras conectada conosco durante o jogo”, declarou.

Por fim, Estêvão deu as boas-vindas ao novo reforço do clube, Vitor Roque: “É motivo de muita alegria receber mais um craque como o Vitor Roque no Palmeiras. Nosso elenco é muito bom e trabalhador e ele foi muito bem recebido. Conversei com ele antes e disse que seria uma alegria imensa jogar ao lado dele; agora que isso se concretizou, espero que possamos trazer muitas alegrias à torcida palmeirense”, finalizou.