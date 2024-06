Estevam Soares, ex-técnico do Palmeiras, é investigado por suspeita de manipulação

O técnico Estevam Soares, 68, com passagens por Palmeiras e Botafogo, entre outros times, está entre os investigados pela Polícia Federal na operação que apura suspeitas de manipulação de resultados na Série D do Campeonato Brasileiro.

Com base num relatório produzido pela empresa suíça Sportradar, especializada em tecnologia esportiva e fiscalização, a PF deflagrou uma operação nesta quarta-feira (26) para apurar uma suspeita envolvendo a partida em que a Patrocinense, comandada à época por Estevam, perdeu para a Inter de Limeira por 3 a 0, em 1º de junho deste ano.

Ao todo, 11 pessoas, incluindo jogadores e empresários, foram alvos de mandados de busca e apreensão, cumpridos pela polícia na cidade de Patrocínio e em mais cinco municípios. A PF investiga uma suposta ligação dos acusados com casas de apostas esportivas, ponto inicial da investigação.

Em nota, a Patrocinense confirmou a realização da operação policial e defendeu os funcionários do clube. “O Clube Atlético Patrocinense informa a todos que nenhum integrante da atual diretoria, da comissão técnica atual e nenhum atleta pertencente ao atual elenco do clube possui qualquer envolvimento com o processo citado acima, tendo todos os seus vínculos profissionais preservados junto à nossa instituição”.

Já o técnico Estevam Soares afirmou ao site Ge.com que foi “pego de surpresa” com a comunicação da PF e que está “à disposição para ajudar e colaborar em todos os aspectos”.

“A minha carreira de 52 anos como atleta e treinador é a mais limpa possível. Então, deixei bem claro que estou à disposição para colaborar e ajudar o futebol brasileiro em todos os aspectos”, afirmou o treinador.

Estevam Soares foi contratado pela Patrocinense em abril, depois que o clube fechou uma parceria com a empresa Air Golden. Um dia após a derrota para a Inter de Limeira, o acordo acabou encerrado e o técnico foi demitido depois de seis jogos à frente da equipe na Série D.

No cenário nacional, o momento de maior destaque da carreira do treinador ocorreu em 2004, quando ele levou o Palmeiras ao quarto lugar do Campeonato Brasileiro, conquistado uma vaga para o clube paulista na Libertadores do ano seguinte. Em 2009, ele dirigiu o Botafogo.