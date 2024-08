Estéticas das Periferias destaca Culturas Indígenas e Nordestinas nas Periferias

O Encontro Estéticas das Periferias, uma das mais relevantes mostras de arte e cultura periférica da cidade, chega à sua 14ª edição em 2024. Desde sua primeira edição em 2011, o evento tem se estabelecido como uma plataforma essencial para a valorização das expressões culturais das bordas da metrópole paulistana, promovendo uma rica troca entre coletivos e comunidades locais.



A edição deste ano, que acontecerá em parceria com 45 coletivos culturais de 25 territórios da metrópole, irá abordar o tema “Culturas nordestinas e indígenas nas periferias de São Paulo”. O Encontro evidencia a contribuição das culturas nordestinas e indígenas, frequentemente marginalizadas, através de uma programação descentralizada e territorializada.

Para dar início, no dia 28 de agosto, o Espetáculo de Abertura “Clariô no Estéticas: Veredas indigenordestinas das quebradas de São Paulo” vai celebrar a cultura afro-indígena do sertão do Cariri cearense, conectada às experiências das periferias paulistanas no Sesc Vila Mariana. Já o “Ciclo de Debates: Semeando o futuro e revelando o passado”, mergulhará nas raízes da favela para ilustrar como o encontro de lutas e imaginários dos povos indígenas, negros e nordestinos moldou culturalmente as comunidades periféricas de São Paulo. O Ciclo acontece no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc.

Entre outros destaques da Programação, está a abertura da exposição de Auá Mendes, que conta com o lançamento do documentário Raízes Indígenas da Favela, no Espaço Cultural Periferia no Centro, sede da Ação Educativa, no dia 4 de setembro. O registro retrata de forma emocionante uma parte da história da luta dos povos indígenas do nordeste que construíram suas moradas nas favelas de São Paulo.

Nos dias 31 de agosto e 01 de setembro, no Instituto Moreira Sales, acontece o Torneio de Slam, um campeonato de poesia falada de times formados por poetas frequentadores de slams e é organizado desde 2017 pelo Encontro Estéticas das Periferias, da Ação Educativa, com curadoria de Emerson Alcalde. O torneio pretende mostrar um panorama da produção periférica por meio da Poesia Falada, e este ano terá equipes de São Paulo e de cinco outros estados dando um caráter nacional à competição.

Um bate-papo bem interessante sobre culinária entre o renomado chef Rodrigo Oliveira (Mocotó) e a líder indígena Jerá Guarani (Aldeia Kalipety) discutirá as raízes indígenas na culinária nordestina, oferecendo uma visão profunda sobre a interseção entre essas culturas.

O evento também destacará a presença e a resistência dos povos indígenas nas periferias de São Paulo, incluindo as duas terras indígenas localizadas na cidade: Jaraguá e Parelheiros, considerando a sua contribuição cultural e social, e resiliência frente aos desafios impostos a essas comunidades.

De acordo com a cientista social e comunicadora indígena Naia Vitória, a arte sempre desempenhou um papel fundamental nas favelas paulistanas. “O Encontro será um espaço para explorar como as tradições e lutas dessas comunidades continuam vivas através de várias formas de expressão artística, incluindo gastronomia, música e performance”.

Eleilson Leite, coordenador da área de Cultura da Ação Educativa — Organização realizadora do evento — comenta sobre a importância da iniciativa. “O Encontro Estéticas das Periferias reafirma seu compromisso com o fortalecimento da produção cultural local e a promoção de um panorama diversificado e inclusivo da arte periférica paulistana. A edição de 2024 busca não apenas celebrar essas culturas, mas também estimular uma reflexão profunda sobre suas contribuições e desafios”, revela Leite.

Além disso, o evento contará com a participação de parceiros estratégicos como Sesc, IMS, Museu Casa das Rosas, Fábricas de Cultura, Itaú Cultural, Restaurante Mocotó, e as secretarias de cultura do município e do Estado de São Paulo, além do apoio do PNCC – Programa Nacional dos Comitês de Cultura e do Ministério da Cultura.

Programação completa no site

Sesc – SP

Espetáculo de Abertura Clariô no Estéticas: Veredas indigenordestinas das quebradas de São Paulo

Local: Sesc Vila Mariana

Data: 28 de agosto

Horário: 19h

Endereço: R. Pelotas, 141 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04012-000

Sinopse: Neste espetáculo vamos celebrar a cultura afro-indígena do sertão do Cariri cearense, conectada às experiências das periferias paulistanas. E, a partir do que chamamos de LITURGIA DO BOI, abrir espaços para falas, cantos e poesias de convidades que consideramos extremamente representativas ao tema. Em cada passagem: NASCIMENTO, BATISMO, MORTE E RENASCIMENTO, um movimento, que irá expressar poeticamente a confluência de cada artista dentro do contexto daquele ato. Celebrando as ancestralidades e fortalecendo a identidade da população periférica de São Paulo que é, inevitavelmente, atravessada pela cultura e modos de vida do povo preto, indígena e migrante do norte e nordeste do Brasil. Uma população que resiste ao apagamento e reivindica suas memórias, sua história, seu futuro.

Primavera dos Livros | Feira do Livro Periférico

Local: Galpão Cultural Elza Soares

Datas: de 30 de agosto a 1º de setembro

Horários: diariamente, das 11h às 20h

Endereço: Alameda Eduardo Prado, 474 – Campos Elíseos, São Paulo – SP, 01218-012

Abertura exposição de Auá Mendes

Lançamento: Documentário Raízes Indígenas da Favela

Local: sede da Ação Educativa

Data: 04 de setembro

Horário: 19h

Endereço: Rua Gen. Jardim, 660 – Vila Buarque, São Paulo – SP, 01223-010

Sinopse: A partir de um olhar ancestral, vivência e pesquisa, o documentário Raízes Indígenas da Favela é um registro emocionante sobre uma parte da história de luta de tantos indígenas do nordeste em diáspora que construíram suas moradas nas margens da grande metrópole que é São Paulo, margens essas, que atualmente são conhecidos popularmente como FAVELAS, onde muitos povos resistem para manter suas culturas. Apesar de enfrentarem uma diáspora forçada, esses grupos encontraram resiliência e força nas favelas de São Paulo. Através de uma combinação de pesquisa científica e vivências contemporâneas, o filme revela como esses povos contribuíram significativamente para a construção da metrópole e continuam a lutar pela sua cultura. Situado no coração das favelas paulistanas, onde muitos indígenas se estabelecem, o documentário destaca a importância de reconhecer o papel vital que esses grupos desempenharam na formação e desenvolvimento de São Paulo. A narrativa é enriquecida com depoimentos de líderes e ativistas indígenas, como Casé Angatu, Day Moreira, Letycia Rendy Yobá, Maria Pankararé e Vanusa Kaimbé, que compartilham suas histórias e desafios, oferecendo uma perspectiva única sobre a luta pela visibilidade e direitos indígenas.



Conversa de cozinha com Rodrigo Oliveira e Jerá Guarani sobre as origens indígenas da culinária nordestina

Local: Restaurante Mocotó

Data: 03 de setembro

Horário: 19h

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1100 – Vila Medeiros

Sinopse: O consagrado chef Rodrigo Oliveira e a líder indígena Jerá Guarani, da Aldeia Kalipety, da Terra Tenondé Porã que fica em Parelheiros na Zona Sul de São Paulo vão fazer um bate papo e cozinhar com alimentos que fazem parte da alimentação milenar indígena e que são base para a culinária nordestina: mandioca, milho e batata, entre outros. O bate papo será mediado pela jornalista Luiza Fecarotta, da CBN.



Cena Cultural Periférica da Noroeste

Local: Sesc Casa Verde

Data: 1 de setembro

Horário: das 13h às 17h30

Endereço: Av. Casa Verde, 327 – Jardim São Bento, São Paulo – SP, 02519-000

Sinopse: O evento reunirá os coletivos culturais da região Noroeste de São Paulo, mostrando sua riqueza e diversidade artística, com Reggae, Teatro, Samba e Sarau.

Grupos participantes: Coreto Cultural (Sarau) – Brincantes Ambulantes, Catirina Cantadeira (Teatro), Oz GuaraniI, Amigas do Samba e África Mãe do Leão (música)

Ciclo de Debates: Semeando o futuro e revelando o passado: A quebrada indígena, preta e nordestina

Local: Centro de Pesquisa e Formação Sesc

Data: 28 e 29 de agosto

Endereço: Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01313-020

Torneio de Slam

Data: 31 de agosto e 01 de setembro

Horário: das 14 às 18hrs (no sábado) 15 às 18hrs (no domingo)

Sinopse: O Torneio dos Slams é um campeonato de poesia falada de times formados por poetas frequentadores de slams e é organizado desde 2017 pelo Encontro Estéticas das Periferias, da Ação Educativa, com curadoria de Emerson Alcalde. Em 2024 o evento terá equipes de São Paulo e de cinco outros estados dando um caráter nacional à competição. Com isso o torneio pretende mostrar um panorama da produção periférica por meio da Poesia Falada.

O Torneio dos Slams – Encontro Estéticas das Periferias de 2024 contará com dez comunidades poéticas sendo cinco de São Paulo e outras cinco de fora: Slam da Zaki, Primeiro Ato, Slam Oz, Slam São Mateus, Slam do 13 (São Paulo) e Slam Cruz e Souza (Santa Catarina), Slam da Lapa (Rio de Janeiro), UFESLAM (Espírito Santo), Slam das Minas (Bahia) e Slam Griot (Minas Gerais).

Fábrica de Cultura & Estética das Periferias

FLOR D’ÁGUA E CONVIDADES

Local: Centro de Referência da Mulher – R. Sílvio Bueno Peruche, 538 – Jardim Ondina – São Paulo/SP | Fábrica de Cultura Brasilândia

Data: 5 de setembro

Horário: 14h às 15h | Livre

Sinopse: A Fábrica de cultura Brasilândia convida Flor D’Água, uma artista multi lingual, originalmente do Morro Doce (Anhanguera), iniciou sua formação musical na capoeira, qual se faz presente até hoje. Fez parte da banda internacional Las Nietas, composta só por mulheres LGBTQIAPN+ e, atualmente, no Brasil, segue como solista outras vezes acompanhada por outres musicistas. Para o Encontro Estéticas das Periferias 2024, Flor D’Água convida Diasporamanda. O espetáculo promete muita sensibilidade, fortalecendo e difundindo a cultura afro latino-americana, passando por ritmos como samba, capoeira, forró, entre outros, proporcionando uma vivência fluída e mística, com músicas autorais firmadas em suas raízes como forma de luta, resistência e transformação.



SARAU PERIFATIVIDADE CONVIDA PRETORIA E GRUPO MISTURA POPULAR

Local: Fábrica de Cultura Diadema

Data: 5 de setembro

Horário: 19h30 às 21h30 | Livre

Literatura



Sinopse: O Coletivo Perifatividade é um grupo de artistas, educadores e ativistas da região chamada Fundão do Ipiranga, que desenvolve diversas ações culturais, educação e Direitos Humanos. No ano em que completam 14 anos de existência, em parceria com o Estéticas das Periferias assim promovendo na Fábrica de Cultura Diadema um resgate cultural às origens periféricas, com o Sarau Perifatividade, convidando: Pretoria e Grupo Mistura Popular. O grupo Pretoria traz na linguagem do Rap, o resgate das raízes nordestinas e o Grupo Mistura Popular, assim como o nome retrata, a força ameríndia marca presença se interseccionando com nossa ancestralidade africana e cultura do Norte e Nordeste brasileiros.



POCKET SHOW DA ROSI REIS POEMAS MUSICADOS

Local: Fábrica de Cultura Capão Redondo

Data: 6 de setembro

Horário: 15h às 16h | Livre

Música

Sinopse: Pocket show da Rosi Reis Poemas musicados. Nesse show a artista interpreta poemas de mulheres negras e nordestinas como Dinha Nascimento, Maria Vilani, Jesuana e Arlete Mendes.

BATALHA DA MENTE

Local: Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Data: 6 de setembro

Horário: 20h às 22h | Livre

Hip-Hop

Sinopse: Amantes da cultura hip-hop e do freestyle tem na Batalha da Mente, uma disputa de ideias e de rimas que refletem a luta diária pela sobrevivência. O projeto convida diferentes batalhas de rimas para interagir, valorizando a troca cultural, política e social de saberes e vivências no palco da Fábrica de Cultura.

Focando em batalhas periféricas pouco visíveis, como a Batalha do projeto+Rap e a Batalha da Lilás, a BDM mostra a força da juventude que vence seus desafios por meio dos versos livres. O objetivo é destacar que, na união desses territórios e corpos periféricos, todos são vencedores.

Sobre o Encontro Estéticas das Periferias

Realizado pela Ação Educativa, o projeto teve a sua primeira edição em 2011 e tem como objetivo valorizar as regiões periféricas como produtoras de arte e conhecimento, e ir além de seu valor social e político. Conta com a parceria de 40 entidades culturais, entre coletivos, instituições públicas e privadas, além de muitos artistas, programadores/as, acadêmicos/as e agentes culturais. Ao todo, foram 400 apresentações artísticas, 140 debates em mais de 150 espaços culturais e uma estimativa de público de 60 mil pessoas Em 2024, o Estéticas é uma realização da Ação Educativa e conta com a parceria do Sesc-SP, Instituto Moreira Salles, Itaú Cultural e Restaurante Mocotó. O evento conta também com apoio na programação da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP.