Estelionatários são presos em operação policial durante pré-Carnaval na Barra Funda (SP)

Uma operação policial realizada no último sábado (15) resultou na prisão de um grupo de estelionatários durante um evento pré-Carnaval na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Policiais infiltrados entre os foliões conseguiram flagrar a ação criminosa, que visava o furto de celulares e cartões de crédito dos participantes.

De acordo com as autoridades, os indivíduos detidos, cujas idades variam entre 20 e 31 anos, demonstravam comportamentos suspeitos ao constantemente retornar ao veículo utilizado como base para a prática dos crimes. Ao perceberem a presença da polícia, os quatro tentaram escapar, mas foram rapidamente contidos pelos agentes.

Durante a abordagem, as equipes policiais apreenderam uma quantidade significativa de itens relacionados às atividades ilícitas: 195 cartões bancários, oito smartphones e seis dispositivos de leitura de cartões. Além disso, foi encontrado no celular de um dos suspeitos um aplicativo capaz de capturar dados bancários das vítimas via Bluetooth.

Com o Carnaval se aproximando, é essencial que os foliões estejam atentos à segurança. A polícia recomenda cuidados adicionais para evitar situações semelhantes durante as festividades.