Estelionatário é preso em Barueri vendendo mercadorias falsificadas

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Militar em Barueri, na Grande São Paulo, suspeito de enganar pelo menos 11 pessoas vendendo mercadorias falsificadas. Segundo a polícia, as vítimas tiveram um prejuízo de R$ 12 mil.

Os policiais foram acionados, no sábado (28), pela base policial, que informou sobre o homem, que estaria aplicando um golpe em um posto de combustíveis em Araçariguama. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fugiu em um carro.

Ele foi acompanhado e detido em Barueri. Durante a abordagem, os policiais apreenderam dentro do veículo diversas canetas, óculos, além de mochilas e carteiras que imitavam o design de marcas famosas.

Durante a fiscalização, os policiais consultaram a base de dados e, pela placa do veículo, identificaram pelo menos 11 boletins de ocorrência registrados contra o golpista por outras vítimas.

Ao analisar as ocorrências, a equipe descobriu que ele aplicava os golpes desde abril. O estelionatário abordava as vítimas, vendia os produtos e emitia uma nota fiscal falsificada com dados incorretos. Ele justificava a ação dizendo ser estrangeiro. Toda a mercadoria ficava armazenada em seu veículo.

O caso foi registrado na Delegacia de São Roque como estelionato.