Estatueta de ‘Flow’, primeiro Oscar da Letônia, atrai multidões em museu

O cinema letão vive um momento histórico com a conquista do Oscar de Melhor Animação por “Flow“, dirigido por Gints Zilbalodis. Este marco se torna ainda mais significativo ao ser o primeiro longa-metragem da Letônia a receber tal honra, gerando um sentimento de orgulho nacional comparável à celebração que o Brasil experimentou com o filme “Ainda Estou Aqui“.

Em uma postagem recente nas redes sociais, Zilbalodis compartilhou um vídeo onde anuncia que a estatueta do Oscar está em exibição no Museu Nacional de Arte da Letônia. O acesso à premiação atraiu multidões, conforme mostrado em outro vídeo, onde longas filas se formam, com pessoas aguardando por mais de uma hora para ver o prêmio.

Inovação e emoção: a jornada de “Flow”

“Flow” é um filme singular, que se destaca pela ausência de diálogos e narra a emocionante jornada de um gatinho cinza e seus amigos em um planeta devastado por inundações apocalípticas. A obra recebeu aclamação tanto do público quanto da crítica, superando obras renomadas como “Divertida Mente 2“, da Disney, e “O Robô Selvagem“, da DreamWorks, na disputa pelo Oscar.

O diretor revelou que sua inspiração para o protagonista veio de sua própria gata de infância, Josefine. Além disso, um aspecto notável da produção foi o uso do Blender, um software gratuito de edição e animação. Desde seu lançamento em 1995, o Blender se consolidou como uma ferramenta fundamental no setor criativo, sendo amplamente utilizada tanto por profissionais quanto por amadores.

Fernando Oliveira, conhecido como Fernando 3D e especialista em inteligência artificial e direção de arte, destacou em entrevista ao g1 as capacidades do Blender. Ele ressaltou que o programa permite uma personalização elevada, essencial para produções visuais complexas. Grandes estúdios como Disney e Pixar também utilizam plugins desenvolvidos especificamente para suas produções, um recurso que pode ser adaptado no Blender.

A trajetória de “Flow” não só solidifica a posição do cinema letão no cenário internacional, mas também inspira novos criadores a explorar as potencialidades das ferramentas acessíveis na indústria cinematográfica.