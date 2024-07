‘Estarei aplaudindo’, reage Ivete ao anúncio de Eliana como substituta no ‘The Masked Singer’

Após o anúncio de que Eliana será a nova apresentadora do ‘The Masked Singer Brasil’, a cantora Ivete Sangalo reagiu à novidade. Em uma postagem feita no Instagram neste domingo, 30, a artista desejou boa sorte à sua substituta no reality musical.“Eu sei o quanto esse momento é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV“, iniciou Ivete. Ela prosseguiu afirmando ser fã da ex-apresentadora do SBT.

“Estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte para você, pois merece demais”, disse. Recém-contratada na Globo, Eliana vai apresentar o ‘Saia Justa’ e, depois, assumir o comando do ‘The Masked Singer’. O anúncio foi feito em uma entrevista da apresentadora ao programa ‘Fantástico’ no domingo.

Na ocasião, ela comentou que o reality musical reúne a “diversão e alegria de um projeto familiar”, formato com o qual já está mais familiarizada. “É um projeto, também, que eu amo de paixão. Tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato. Então, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo Brasil, que é a Ivete, é muito legal. É astral, já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA.”

Eliana anunciou sua saída do SBT após 15 anos em abril. No dia 23 de junho, ela apresentou seu último programa na emissora.