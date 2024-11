Estão abertas as inscrições para o Torneio de Tênis em prol da Doação de Órgãos

Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições do 1º Torneio de Tênis para Transplantados. O evento, que acontece em Brasília, no Distrito Federal, nos dias 23 e 24 de novembro, irá reunir atletas transplantados, doadores e profissionais das equipes multidisciplinares de transplante de todo o País para competir a modalidade em cinco categorias: Simples Feminino e Masculino, Duplas Femininas e Masculinas, Duplas Mistas. O Torneio é realizado pela Associação Brasileira de Transplantados (ABTx), entidade que dá apoio e orienta as pessoas que passaram por um transplante em todo o Brasil.

O principal objetivo da competição é aumentar a percepção do público geral sobre a importância da doação de órgãos. Sabe-se que no Brasil cerca de 45% das famílias ainda não permitem a doação.

“Este evento esportivo é de extrema relevância. Recentemente, vivemos o mês de setembro verde, que nos lembrou da importância da doação de órgãos. Infelizmente, este ano vimos uma queda nas doações, e precisamos intensificar as conversas sobre esse tema vital dentro de nossas famílias. Atualmente, cerca de 65 mil pessoas aguardam na fila por um órgão no Brasil. Para nós, que somos transplantados, a prática de esportes representa uma melhoria na qualidade de vida. O esporte é sinônimo de saúde, e isso se aplica igualmente a quem passou por um transplante. É fundamental que possamos e devemos nos exercitar”, comenta Edson Arakaki, presidente da ABTx e transplantado renal.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 11 de novembro. Para participar, basta ser maior de 18 anos, ser transplantado, doador ou profissional das equipes multidisciplinares de transplante e preencher os dados no formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsQ55NmXuNOMb8lr6UuEL3NFBSb3vfbV-MA1G5hhLnPj2JWA/viewform, que também está disponível pelo Instagram da Associação (@abtxtransplante).

O final de semana do Torneio de Tênis para Transplantados (23 e 24/11) terá o dia todo de competições: das 8 às 18 horas, no Clube do Exército, em Brasília. O evento é aberto ao público e 14 competidores já estão confirmados.