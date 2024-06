Estão abertas as inscrições para o 24º Prêmio Recall de Criação Publicitária

As inscrições para a 24ª edição do Prêmio Recall de Criação Publicitária, a mais importante premiação do setor no interior paulista, tiveram início na segunda, 10 de junho, e irão até 19 de julho.

A premiação engloba 11 categorias (vídeo, impresso, áudio, gráfico, promocional, packaging design, branding design, digital, digital MP4, campanha digital e site), com troféus de ouro, prata e bronze, além do troféu de ouro Jack Ronc para a agência que obtiver o maior número de trabalhos no short-list.

O valor de cada inscrição é de R$ 220,00, e para a categoria campanha digital, R$ 600,00. O regulamento completo já está disponível no site www.premiorecall.com, bem como a ficha de inscrição.

As inscrições só podem ser realizadas por agências de publicidade com sede no interior ou no litoral do estado de São Paulo. Para concorrer, a peça deverá ter sido veiculada pela primeira vez no período compreendido entre 1º/09/2023 a 31/05/2024.

Ao longo de seus 24 anos, agências de todas as regiões do interior e litoral paulistas já participaram do Prêmio Recall, o que demonstra a abrangência e a importância desta premiação, que sempre contou, desde a sua 1ª edição, com um renomado corpo de jurados e o apoio da ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99313-0642 ou pelo e-mail tatiane@premiorecall.com.

História

Há 24 anos nascia a mais importante premiação publicitária do interior paulista: o Prêmio Recall, considerado um marco para a publicidade desta região do estado, pois foi o primeiro a reunir agências exclusivamente de todo o interior e litoral paulistas em um único evento.

Desde sua primeira edição, o Prêmio Recall cresceu, ganhou projeção, inovou em categorias e se transformou numa verdadeira festa de confraternização dos profissionais de publicidade de todo o interior. Anualmente, são premiadas as melhores criações publicitárias em diversas mídias, como TV, rádio, jornais, revistas, internet, entre outras. E um de seus grandes atrativos é o troféu, que ganha nova versão a cada dois anos e, desde sua segunda edição, leva a assinatura do renomado artista plástico Jair Correia.

Do prêmio, resultou o Ranking Recall, que lista todas as agências que já participaram da premiação. Ao longo de duas décadas, centenas delas, de todas as regiões do interior e litoral do estado de São Paulo, já inscreveram suas melhores criações nesta premiação. “O Prêmio Recall nasceu da necessidade de termos uma premiação exclusiva aos profissionais desta região do estado. Ele começou tímido, com a participação de poucas agências, mas, ao longo desses anos, consolidou-se no calendário das agências”, diz Ricardo Carvalho, diretor do Prêmio Recall. “Ele se tornou uma referência para os publicitários que querem expor suas ideias e conhecer os trabalhos de seus concorrentes”, completa Eduardo Ferrari, também diretor da premiação.