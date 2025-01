Estão abertas as incrições para a 48ª Prova de Reis em São Caetano

A partir desta quinta-feira, 2 de janeiro, estão abertas as inscrições para a 48ª edição da Prova de Reis de São Caetano. A corrida, com percurso de 10 km, será realizada no dia 19 de janeiro, um domingo, e é destinada a corredores amadores e profissionais.

Inscrições e retirada de kits

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial no Atende Fácil de São Caetano, localizado na Rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro. Moradores da cidade, ao apresentarem comprovante de residência, estarão isentos da taxa de inscrição. Para os demais participantes, o custo é de R$ 100.

Os kits da corrida, incluindo número de identificação, chip e camiseta, serão entregues no Ginásio Poliesportivo Professora Marlene José Bento, na Rua Tibagi, 10, bairro Santa Maria, no dia 18 de janeiro, das 10h às 18h.

Premiação e detalhes do percurso

Os cinco primeiros colocados nas categorias feminina e masculina geral receberão troféus. Todos os participantes que completarem o percurso serão premiados com medalhas, camisetas e frutas.

O trajeto inicia-se na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao número 2.300, e percorre pontos importantes da cidade, como o trevo na divisa com Santo André, a Avenida Tereza Campanella e a Avenida Goiás, com retornos estratégicos até finalizar no ponto inicial.

Orientações aos corredores

A Prefeitura orienta que os participantes cheguem ao local da largada com pelo menos uma hora de antecedência para as instruções finais. O uso correto do número de identificação é obrigatório; trocas entre competidores acarretarão desclassificação.