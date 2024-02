Estaduais fazem sucesso fora da Globo e ganham sobrevida no calendário do futebol

Os defensores do fim dos campeonatos estaduais no futebol ganharam mais um “veja bem….” em seus argumentos: os bons resultados de audiência das competições mesmo fora do canhão de espectadores que é a Globo. Os torneios Paulista, Carioca e Baiano são sucesso nos números em todas as plataformas.

Quem mais tem se destacado inicialmente é o estadual do Rio. Na TV aberta, o torneio é transmitido por Band e SBT, que só faz partidas do Vasco em casa para parte do país. Na TV paga, as partidas são de BandSports e SporTV. Na internet, Goat e Cazé TV.

Na emissora do Morumbi, os jogos marcam 3 pontos de audiência em São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil indivíduos) e 4 no Rio. Os índices são bons para os padrões da emissora.

A maior surpresa foi com o jogo entre o nanico Audax x Flamengo, em 17 de janeiro. Na capital paulista, a partida chegou a picos de 5 pontos e fez a Band ficar atrás apenas da Globo por quase uma hora.

Na emissora de Silvio Santos, no dia 25 de janeiro, o jogo entre Vasco e Madureira chegou a alcançar picos de 6 pontos no Grande Rio, e deu uma rara vitória para o SBT no horário nobre da TV fluminense contra a Record.

No BandSports, o canal esportivo da Band na TV por assinatura, jogos de times grandes como Fluminense, Flamengo e Botafogo contra os pequenos Bangu, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa estão liderando a TV por assinatura, com picos de até 2 pontos no Ibope PNT da TV paga. Cada ponto, neste caso, equivale a 174 mil telespectadores.

No canal Goat, o Carioca já conseguiu 13,4 milhões de views, somando todos os jogos já transmitidos. O recorde de audiência veio com Audax x Flamengo, que chegou a pico de 623,6 mil aparelhos conectados em 17 de janeiro. O segundo mais visto foi Botafogo x Madureira, no mesmo dia, que chegou a 152,9 mil aparelhos.

Os resultados do Carioca estão agradando a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro). A federação é a única dentre todos os estaduais do Brasil que faz a própria produção de imagens dos jogos e envia aos detentores. Em outras, essa função é terceirizada para produtoras.

“As transmissões multiplataformas apresentam números altamente relevantes e crescentes, nos permitindo alcançar os diversos públicos que amam e consomem o futebol carioca. A entrega aos parceiros e torcedores tem sido satisfatória graças à paixão por nossos clubes, que vai além do nosso Estado, e a qualidade das transmissões, dentro do nosso padrão de excelência.” disse ao F5 o presidente da federação do Rio, Rubens Lopes. “Somos a federação pioneira na produção do nosso campeonato e isso nos orgulha muito”.

No Campeonato Paulista, a Cazé TV tem se saído muito bem também. O clássico entre Corinthians x São Paulo, exibido com exclusividade na última terça-feira (30) pelo projeto do streamer Casimiro Miguel, chegou a alcançar 4,1 milhões de telespectadores simultâneos.

O resultado da Cazé TV também é bom com jogos de times pequenos. A transmissão de Ponte Preta x Inter de Limeira, em 28 de janeiro, conseguiu 750 mil visualizações, índice muito alto para uma partida que não envolve grandes.

Na TV aberta, o Paulista é a maior audiência da Record atualmente, e o único produto da emissora que chega a ultrapassar os 10 pontos de audiência na Grande São Paulo, especialmente nas transmissões de domingo, às 18h.

Na TNT Sports, os jogos exclusivos do estadual paulistano lideram os índices da TV paga. Foi o caso de Red Bull Bragantino x Palmeiras, na última quarta (31).

Fora do eixo

Além dos torneios de Rio e São Paulo, Estaduais de todo o país também conseguem resultados positivos. O Canal Goat, por exemplo, ganhou 450 mil novos inscritos desde que começou a mostrar torneios como o Pernambucano e Cearense, mesmo com jogos de times pequenos.

O Maguary, time pequeno de Pernambuco, é dono das três maiores audiências do Campeonato Pernambucano no canal esportivo do YouTune. Nos confrontos contra Sport, Náutico e Santa Cruz –os times grandes do estado nordestino–, o Maguary foi visto por mais de 300 mil telespectadores. É uma exposição inédita para um time que sequer tem divisão.

Outro resultado positvo vem da Bahia. O Campeonato Baiano é transmitido pela TVE Bahia, canal público mantido pelo governo do estado. Transmissões de times pequenos contra os gigantes Bahia e Vitória vencem Record e SBT com folga, e chegam a ganhar da Globo na audiência da Grande Salvador.

Além disso, a TVE também mostra as partidas no YouTube e consegue bons resultados. Com um simples Jacuipense x Bahia de Feira, a TVE Bahia conseguiu 120 mil views em seu canal na plataforma de vídeos do Google.