Estado emite em alerta contra focos de incêndios florestais

No primeiro semestre de 2024, foram registrados 3.965 focos de incêndio nas rodovias concedidas que já afetaram mais de 12 milhões de metros quadrados de cobertura vegetal. Diante do período de estiagem das chuvas e o tempo seco, o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de risco elevado de incêndios florestais para 16 regiões: Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Os usuários cadastrados no SMS 40199 receberam alerta orientando sobre risco de queimada e advertindo ações criminosas. O SMS da Defesa Civil indica a seguinte recomendação: “Risco elevado para incêndios florestais na região”. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental!”.

Em caso de incêndio nas rodovias, o superintendente do Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP, Rudyard Paiva, alerta para a importância de os motoristas seguirem as orientações dos painéis de mensagem variável e evitarem as áreas atingidas pelo fogo. As concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo monitoram a situação em tempo real e oferecem diversos canais de comunicação, como o número 0800 e os call boxes, para auxiliar os condutores.

Para auxiliar os motoristas, o Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP disponibiliza um site próprio. Na plataforma é possível acessar informações em tempo real sobre as rodovias, permitindo a identificação de ocorrências como acidentes, incêndios ou presença de fumaça.

Operação SP Sem Fogo

Em junho, o governo paulista deu início à fase vermelha da Operação SP Sem Fogo. A ação intensifica os trabalhos para prevenir e combater focos de incêndio em áreas de mata durante o período mais seco do ano, que vai de junho a outubro.

Dentre as recomendações da operação estão:

-Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais;

-Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas;

-Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo;

-Faça descarte adequado de seus resíduos;

-Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb;

-Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais;

-Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199