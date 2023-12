Estado e Prefeitura visitam obras da Praça da Cidadania de Diadema

Fruto de uma parceria entre o Estado e a Prefeitura, a obra de construção da Praça da Cidadania de Diadema está bastante adiantada e deverá estar concluída até fevereiro de 2024. A informação foi confirmada hoje, 5/12, durante uma vistoria técnica com representantes estaduais e municipais.

Para viabilizar a instalação da Praça da Cidadania, a Prefeitura de Diadema fez a doação do terreno de 2.379 m². Já a obra de construção conta com investimento estadual de R$ 2,9 milhões e está sendo executada pela construtora EF Construções. A obra fica na avenida Afonso Monteiro da Cruz, ao lado do Parque Regional Oeste (rua Érico Veríssimo, 311), na região do Serraria, próximo ao Conjunto Habitacional Sanko.

A futura Praça da Cidadania de Diadema vai oferecer quadra esportiva, arena ao ar livre, pergolado e área de jogos. Na parte de qualificação profissional, haverá sala de gastronomia, sala de beleza e bem estar, sala de esterilização, sala de moda e arte, sala de informática, sala do Banco do Povo, duas salas multiuso, sala de administração, copa e lavanderia, depósito e almoxarifado, sanitários, área técnica, horta comunitária e canteiro da escola de construção civil.

Pela parceria, o Estado, por meio do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSP), será responsável pelo custeio do serviço. A administração do equipamento caberá a uma Organização Social a ser escolhida por Edital, nos primeiros meses de 2024. Já à Prefeitura caberá a manutenção da parte externa do equipamento público.

Visitando a obra

Além de engenheiros, arquitetos e outros técnicos responsáveis pela obra, a visita contou com representantes do FUSSP: Berenice Giannella, presidente do Conselho Deliberativo; Rodrigo Fernando Garcia, coordenador do Programa Praça da Cidadania; e Suze Novo, gestora do contrato.

Representando a Prefeitura de Diadema, estiveram o prefeito José de Filippi Júnior; a presidenta do Fundo Social de Solidariedade do município, Inês Maria; a vice prefeita, Patty Ferreira; os secretários municipais Gel Antônio (Segurança Alimentar), Luiz Carlos Theophilo (Obras) e Ronaldo Lacerda (Habitação e Desenvolvimento Urbano); a diretora de Participação Popular, Dejanira Maria; e Edson Augusto, do Fundo Social.

“Essa nossa visita à futura Praça da Cidadania de Diadema é importante pra gente anunciar que o final das obras está previsto para acontecer entre janeiro e fevereiro, torcendo sempre para que as chuvas não atrasem os trabalhos”, disse a conselheira do FUSSP, Berenice Giannella.

Segundo Berenice, simultaneamente às obras finais, o Governo do Estado vai publicar o Edital para contratação da Organização Social que assumirá a administração do novo equipamento. “Tudo dando certo e sem problemas, nossa previsão é de que o equipamento seja inaugurado até abril e já comece a atender imediatamente a comunidade”, explicou.

O prefeito, José de Filippi Júnior, e a presidenta do Fundo Social de Solidariedade do município, Inês Maria, vistoriaram as dependências da Praça da Cidadania e ficaram satisfeitos. “Nossa filosofia de trabalho é que ninguém faz nada sozinho, por isso agradecemos ao Governo Estadual por mais esta parceria em prol da população mais vulnerável”, destacou o prefeito.

“Importante ressaltar que a Praça da Cidadania será um espaço público importante para moradores de Diadema e também da Mata Virgem, do lado de São Paulo, que serão beneficiados com mais cursos, atividades e serviços de qualidade”, afirmou a presidenta do FSS de Diadema, Inês Maria.

Para finalizar a agenda, Berenice Giannella estendeu a visita até o Parque Regional Oeste, no qual estava acontecendo o “Varal Solidário” do Fundo Social de Solidariedade de Diadema. “Achei muito interessante porque as peças de roupa e outros artigos para doação estão expostos para escolha das pessoas interessadas”, avaliou ela.