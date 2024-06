Estado de SP ultrapassa 1,5 milhão de casos de dengue

O estado de São Paulo atingiu a marca de 1.566.941 casos confirmados de dengue nesta segunda (17). Destes, 19.424 têm sinais de alarme e outros 1.920 evoluíram com gravidade.

Dados do painel da dengue da Secretaria Estadual da Saúde apontam, ainda, que há 1.133 óbitos confirmados e outros 1.188 em investigação.

De acordo com as informações da plataforma, entre as cidades que registraram mais mortes por dengue no estado estão São Paulo, Guarulhos, São José dos Campos, Jacareí, Campinas e Taubaté.

Os sintomas apresentados com mais frequência são febre (87%), dor de cabeça (80%), no corpo (78%), Náuseas (44%), dor nas costas (33%) e atrás dos olhos (30%).

Na rede de laboratórios privados, o estado de São Paulo registrou um aumento de 38% no percentual da procura por testes de dengue, segundo análise de maio do ITpS (Instituto Todos pela Saúde).

Segundo a Rede D’Or, o número de atendimentos por dengue realizado nas unidades triplicou no mesmo mês em comparação a abril: foram 58.212 atendimentos em maio ante a 19.535 durante todo o mês de abril nas 26 unidades localizadas no estado.