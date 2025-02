Estado de SP tem maior influência na produção industrial do país

O estado de São Paulo exerceu a principal influência na produção industrial do país em 2024. O crescimento foi de 3,1%, o mesmo registrado em nível nacional.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado pode ser explicado pelo desempenho dos setores de veículos automotores (produção de autopeças, automóveis, caminhão-trator para reboques, semirreboques e caminhões) e de outros produtos químicos (produção de fungicidas para uso na agricultura e de preparações capilares).

Veja a variação positiva da produção industrial paulista por atividades da indústria em 2024:

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos : 14,9%

: 14,9% Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos : 14,5%

: 14,5% Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias : 8,8%

: 8,8% Fabricação de produtos de minerais não-metálicos : 7,9%

: 7,9% Fabricação de produtos têxteis : 6,8%

: 6,8% Fabricação de produtos químicos : 5,8%

: 5,8% Fabricação de produtos de borracha e de material plástico : 5,5%

: 5,5% Fabricação de bebidas : 4,4%

: 4,4% Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos : 4,3%

: 4,3% Indústrias de Transformação : 3,6%

: 3,6% Fabricação de máquinas e equipamentos : 3,0%

: 3,0% Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos : 2,6%

: 2,6% Fabricação de celulose, papel e produtos de papel : 2,5%

: 2,5% Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis : 2,2%

: 2,2% Metalurgia : 1,6%

: 1,6% Confecção de artigos do vestuário e acessórios: 0,8%

As atividades que tiveram o maior número de produtos com bom desempenho no setor industrial foram Têxtil, Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, além de Veículos Automotores.

Refino e Biocombustíveis, Borracha e Plástico, Minerais Não Metálicos, Produtos de Metal, além de Máquinas e Equipamentos vêm em seguida no maior número de produtos.