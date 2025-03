Estado de SP tem alerta para tempestades; veja áreas afetadas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta sobre a possibilidade de tempestades que devem afetar principalmente a região leste. Esta notificação permanecerá válida até o próximo domingo, dia 16, e destaca a importância de a população seguir as orientações de segurança recomendadas.

Segundo o comunicado, as condições climáticas podem ser acompanhadas por raios, ventos intensos e até granizo. Diante disso, a Defesa Civil aconselha os cidadãos a evitarem áreas de risco e a buscarem abrigo em locais seguros durante eventos meteorológicos adversos. Em situações de emergência, as pessoas devem contatar os serviços de emergência pelos números 199, 193 ou 190.

O órgão ressalta que é extremamente perigoso buscar proteção sob árvores ou estruturas metálicas e frágeis, uma vez que estas podem sofrer danos e colapsar durante as tempestades. Além disso, ao se deparar com áreas alagadas, é crucial estar atento aos perigos, já que buracos e bueiros podem estar expostos. A Defesa Civil destaca que enxurradas podem arrastar pessoas com uma lâmina d’água de apenas 15 centímetros e veículos podem ser levados por correntes d’água de 30 centímetros.

Na manhã deste sábado (15), a cidade de São Paulo apresentou um céu encoberto e temperaturas amenas. Para os próximos dias, as previsões indicam um padrão climático com sol intercalado por nuvens e um ambiente abafado, com chuvas esparsas previstas para ocorrer especialmente no final da tarde, conforme informações do Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Vale lembrar que na última quarta-feira (12), um forte temporal causou uma fatalidade na capital paulista, derrubou várias árvores e deixou muitos imóveis sem energia elétrica.

A expectativa para a próxima semana é de que as temperaturas continuem amenas, segundo dados da Meteoblue.