Estado de SP registra mais de 140 mil casamentos em 2024

A Fundação Seade divulgou dados atualizados sobre o número de casamentos no Estado, inclusive entre pessoas do mesmo sexo. Em agosto, foram realizadas 19.192 uniões civis. E no acumulado dos oito primeiros meses de 2024 foram realizados 143.261 casamentos civis.

Como tendência, observa-se que mulheres se casam mais do que os homens até os 29 anos. Nas faixas seguintes os homens se casam mais, com uma diferença significativa (para mais) dos homens que se casam com mais de 65 anos.

Detalhes completos sobre o estudo por regiões e municípios