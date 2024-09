Estado de SP registra aumento de 16% no número de empresas abertas no setor de serviços

Mais de 197 mil empresas do setor de serviços foram abertas no estado de São Paulo, de janeiro a agosto de 2024. Esse número representa um aumento de 16% neste ramo de atividade em comparação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo de SP. Os programas da pasta contribuíram para este cenário.

Somente no setor de serviços de tecnologia da informação, mais de 15 mil empresas foram abertas este ano. Além disso, cerca de 8 mil novos restaurantes e lanchonetes foram inaugurados. Houve, ainda, a abertura de 6 mil empresas dedicadas a atividades médicas e ambulatoriais. Outros segmentos também se destacaram, como: psicologia e terapia (mais de 5,5 mil novos negócios), mini e supermercados (mais de 3 mil) e cabeleireiros e estética (mais de 2,9 mil), entre outros.

A SDE liberou R$ 55,6 milhões para micro e pequenos empreendedores formais ou informais do setor de serviços entre janeiro e agosto de 2024, por meio do programa de microcrédito produtivo Banco do Povo Paulista (BPP). Foram mais de 3,6 mil operações para microempreendedores que atuam nos segmentos de assistência médica hospitalar, transportes, hotelaria, telecomunicações, entre outros.

“Não é apenas um empréstimo. O Banco do Povo quer ser uma alavanca para o empreendedor subir de nível”, declara o marceneiro de 37 anos, Edgar Santos Pereira dos Anjos, que iniciou recentemente o processo para adquirir o microcrédito do BPP pela linha Empreenda Afro.

O programa tem como objetivo apoiar e impulsionar negócios em fase inicial ou em expansão, fortalecendo a inclusão financeira e estimulando a geração de emprego e renda.

Com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil, o BPP oferece condições facilitadas em três linhas de crédito exclusivas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. Tais recursos podem ser utilizados para capital de giro, investimento fixo ou misto, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas e equipamentos.

Já o pizzaiolo de Ribeirão Preto, Fábio Barusco, de 42 anos, utilizou o serviço em 2022 e pretende pegar um novo empréstimo para expandir seu negócio. “Queremos mudar para um lugar maior, que vai permitir atender mais pessoas e aumentar a equipe. Já entramos em contato com o BPP novamente”, relata.

Outro dado da pasta aponta que, entre janeiro e agosto de 2024, houve um crescimento de 60% nas vagas de emprego do setor de serviços ofertadas pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram disponibilizadas 178,3 mil vagas nos diversos segmentos do setor em 2024, comparadas a 111,5 mil em 2023.

Impacto nacional

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram o protagonismo de São Paulo no volume de serviços prestados no Brasil, de junho a julho deste ano. Neste período, o setor teve aumento de 1,2% no país e o estado paulista teve taxa positiva de 2,4%, exercendo o impacto mais importante entre os demais estados analisados do território nacional.

O levantamento aponta, ainda, que São Paulo participa com 47,88% do total de volume de serviços prestados entre as 27 unidades federativas do país. Em todo o estado, a SDE promove iniciativas voltadas ao setor que contribuem para este cenário positivo.

SP na Direção Certa

O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública estadual. São medidas que visam dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.

Um dos eixos do programa é a expansão de investimentos dentro do estado de São Paulo. Os investimentos estão presentes em iniciativas de qualificação da infraestrutura e melhoria do ambiente de negócios.

Por meio do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), cujo portfólio conta com 24 projetos já qualificados, o Governo de São Paulo deve gerar até R$ 245 bilhões em investimentos.