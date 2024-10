Estado de SP reforça a importância da vacinação contra o sarampo

O Centro de Vigilância Epidemiológico (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) alerta a população do estado de São Paulo para a vacinação contra o sarampo, após a capital confirmar, neste mês de outubro, dois casos importados da doença. São dois pacientes adultos, uma mulher de 35 e um homem de 37 anos, que possuem histórico recente de viagem ao exterior.

“O sarampo é uma doença viral, altamente transmissível, que pode ter uma apresentação grave e até levar à morte. A transmissão ocorre pela tosse, fala, espirro ou pela aspersão de gotículas de saliva de uma pessoa doente. A vacinação é a maneira mais efetiva de evitar a infecção”, explica a diretora do CVE, Tatiana Lang.

Como uma das medidas de prevenção, a SES emitiu um alerta aos profissionais de saúde para atenção aos casos de febre com manchas pelo corpo, para verificarem se são suspeitas de sarampo e, se necessário, implementação oportuna das medidas de controle, além de recomendar a vacinação contra o sarampo, além de buscas ativas de casos.

A detecção do vírus em qualquer lugar do Estado alerta a população sobre o risco de transmissão local e de disseminação para novas áreas.

“Ao viajante que retorna, deve manter a atenção ao aparecimento de sintomas em até 21 dias. Caso apresente febre e vermelhidão na pele, evite o contato com outras pessoas, até ser avaliado por um profissional da saúde”, informa a diretora.

Vale lembrar que na rotina dos serviços de saúde, todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Adolescentes e adultos não vacinados ou com esquema incompleto devem iniciar ou completar o esquema vacinal de acordo com a situação encontrada.

Saiba como identificar os sintomas de sarampo:

– Exantema (manchas vermelhas) no corpo e febre alta (acima de 38,5°) acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas:

– Tosse seca;

– Irritação nos olhos (conjuntivite);

– Nariz escorrendo ou entupido.

Vacina 100 Dúvidas

Neste mês de outubro, o Governo de SP lançou uma campanha publicitária para esclarecer dúvidas sobre a vacinação, com o slogan “Tá com dúvidas sobre vacinas? Chama o VARcina”. Inspirada no sistema que auxilia árbitros de futebol, a ação promove o site https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br/, que oferece respostas simples sobre as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e no calendário vacinal.