Estado de SP inicia 2024 com queda de 16% dos óbitos de pedestres no trânsito, aponta Detran-SP

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo de São Paulo coordenado pelo Detran-SP e gerenciado pelo programa Respeito à Vida, o Estado de São Paulo registrou queda de óbitos do modal pedestre em janeiro passado, em comparação com janeiro de 2023, em 16%. Foram 94 mortes em janeiro de 2023, contra 79 deste ano.

A queda não se verifica nas estatísticas gerais de óbitos no trânsito em todo o Estado, lamentavelmente. Em janeiro, foram registradas 13,7 % mais mortes nas vias paulistas do que no mesmo mês do ano passado ( 424 no último mês, contra 373 em janeiro de 2024) .No caso dos automóveis, o aumento é de 17% no período – alta de 100 óbitos em janeiro de 2023 para 117 em 2024. As bicicletas seguem a tendência de aumento nos índices também – 28 fatalidades em 2024, contra 21 no primeiro mês de 2023 – ou seja 33,3%.

As motocicletas continuam sendo o modal com maior índice de mortalidade no trânsito estadual. Óbitos em sinistros envolvendo motocicletas registraram aumento de 24,3% no comparativo de janeiro de 2023 com 2024. Foram 136 casos em 2023, número que evoluiu para 169 no mês passado.

Comparando janeiro de 2023 com janeiro de 2024, houve um aumento de 2% em sinistros sem óbitos em todo o Estado – ou seja, foram registrados 13.585 sinistros com vítimas não fatais no último mês, contra 13.317 no mesmo período de 2023.

Reestruturação do Infosiga

Para analisar de forma ainda mais qualitativa os dados referentes ao trânsito paulista, incluindo a identificação de iniciativas preventivas eficientes, está sendo estruturado o novo Observatório Estadual de Trânsito, sob coordenação do Detran-SP, com o respectivo aperfeiçoamento do Infosiga, mediante investimento de R$ 9 milhões em tecnologias e inteligência artificial. O Observatório trará o Infosiga com informações na nuvem, com maior capacidade de processamento e de escalabilidade.

Com a base de dados mais completa, será possível realizar o cruzamento de dados, como: informações de condutores habilitados e veículos registrados no estado de São Paulo, além das infrações de trânsito cometidas pelos motoristas, para fins de geração de informações visando adoção de políticas públicas voltadas à segurança viária. Há previsão também de cruzamento desses dados com informações de sistemas da Secretaria da Saúde, Instituto Médico Legal, ARTESP, DER, cartórios de registro civil e do aplicativo de trânsito Waze, entre outros.

Foco constante na conscientização

A tendência de redução nos óbitos no trânsito no Estado de São Paulo, em paralelo ao aumento constante dos sinistros não fatais, confirma a importância das ações e campanhas frequentes de conscientização sobre a necessidade de respeito às leis de trânsito, com vistas à preservação da vida. Toda vida importa; nenhuma morte no trânsito é aceitável. Na última campanha do Detran-SP, veiculada durante o Carnaval 2024, o foco foi o respeito à vida, às leis de trânsito e ao uso do cinto de segurança, com o mote “Por um Carnaval Melhor na Rua, na Avenida e na Estrada”.

Sobre o Respeito à Vida

Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, o Respeito à Vida, um dos maiores programas de redução aos sinistros de trânsito do Brasil, atua como articulador de ações com foco na redução de sinistros de trânsito. Gerido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, por meio do Detran-SP, envolve ainda as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.

Só em 2023 foram investidos mais de R$ 302 milhões, oriundos das multas de trânsito, em iniciativas voltadas à prevenção de ocorrências e à sinalização em municípios paulistas. O programa também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado. Mobiliza a sociedade civil em torno de temáticas relacionadas à preservação de vidas no trânsito, por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.

Além do Respeito à Vida, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo adota programas permanentes de ações de Educação para o Trânsito, como Cidadania em Movimento e Educação Viária é Vital.