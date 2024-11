Estado de SP busca 12º título nas Paralimpíadas Escolares 2024

Entre os dias 25 e 30 de novembro, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) recebe as Paralimpíadas Escolares 2024, que contará com jovens esportistas de 11 a 18 anos dos 26 estados do país e do Distrito Federal. Este ano, a delegação de São Paulo, sob coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), reúne 304 atletas e uma equipe de aproximadamente 93 adultos, incluindo atletas-guia, profissionais de estafe, técnicos e fisioterapeutas.

Os atletas competirão em 13 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de cegos, futebol PC (Paralisia Cerebral), goalball, judô, halterofilismo, parabadminton, natação, vôlei sentado, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas.

O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, comenta: “Os últimos oito títulos das Paralimpíadas Escolares foram conquistados pelos nossos atletas e o estado se consolida cada vez mais como referência em inclusão e incentivo ao esporte paralímpico. Reafirmamos esse compromisso em promover o talento das novas gerações, que podem gerar resultados tão bons quanto os conquistados pelo Time SP Paralímpico nos Jogos de Paris 2024.”

A competição é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e pelo Ministério do Esporte. Atual campeão, o estado de São Paulo foi vitorioso nos anos de 2006 e 2009, e de 2011 a 2023. Talentos do Time SP, programa da SEDPcD em parceria com o CPB, como o nadador Talisson Glock, que levou ouro, prata e bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, foram revelados nas Paralimpíadas Escolares.

Serviço:

Jogos Paralímpicos Escolares

Data: 25/11 a 30/11

Local: Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) – Rod. dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani, São Paulo – SP, 04329-100