Estado de São Paulo tem o menor número de roubos da história no 1º semestre

O estado de São Paulo registrou no primeiro semestre deste ano o menor número de roubos da história. No acumulado, foram elaborados 101.130 boletins de ocorrência nos municípios paulistas — em junho, houve 15.630 casos. O dado faz parte do balanço mensal divulgado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, houve recuo de 13,2% nos delitos em todo o estado. Em 2023, foram 116.523 comunicações de roubo. O número representa 15.393 crimes a menos no período. A série histórica teve início em 2001. Desde então, o ano com a menor marca para os seis primeiros meses do ano foi em 2006, com o registro de pouco mais de 106 mil ocorrências.

“Estamos atingindo os menores patamares da história graças a um trabalho estratégico adotado com planejamento e inteligência policial”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, ao destacar que esse é um dos pilares da gestão. “Estamos enfrentando o crime organizado e atuando conjuntamente para tornar o estado ainda mais seguro para a nossa população.”

Os roubos em geral incluem as subtrações de carga e os assaltos a banco. Esse último, teve o registro de apenas um caso nos seis meses de 2024.

Roubo de carga é o menor em 20 anos

Os registros de boletins de ocorrências por roubo de carga chegaram a 2.412 no primeiro semestre deste ano, sendo o menor desde 2003. Em comparação ao mesmo semestre do ano passado, a redução é de 21,1%. Só em junho deste ano, conforme o balanço da SSP, foram 374 ocorrências.

A queda nos registros criminais é resultado de um esforço conjunto entre as Polícias Civil e Militar do Governo de São Paulo, que passaram a monitorar constantemente as regiões com prevalência desses registros.

Por meio do setor de inteligência, foi possível identificar as características das quadrilhas, tipos de armamento e o “modus operandi” dos bandos, traçando estratégias eficazes que permitiram às forças policiais se antecipar aos criminosos.

Roubos de veículos também reduzem no estado

No primeiro semestre do ano, a atuação das forças de segurança também contribuiu para a queda nos registros de roubos de veículos em todo o estado de São Paulo.

Conforme os dados, de janeiro a junho, houve 15.066 registros de ocorrências, um recuo de 18,8% na comparação com o mesmo período de 2023. Só em junho, foram 2.695 delitos — 4,4% a menos em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em todo o estado, os furtos de veículos também recuaram. Foram 45.471 crimes de janeiro a junho, 3,6% a menos que no primeiro semestre de 2023, quando houve o registro de 47.187 delitos.

O trabalho ostensivo da Polícia Militar juntamente com as investigações da Polícia Civil permitiram que 27.789 veículos fossem recuperados no território paulista neste ano.

Furtos diminuíram 4,3% no estado

Os furtos em geral, que incluem os de carga, caíram 4,3% neste ano, na comparação com o semestre do ano passado. De janeiro a junho, a Polícia Civil recebeu o registro de 274.444 ocorrências, contra 286.908 boletins elaborados no mesmo período de 2023.

Outras ocorrências

No semestre, houve uma queda de 6,9% nos registros de homicídios dolosos em todo o estado de São Paulo. Foram 1.234 crimes intencionais, 92 casos a menos que igual período do ano passado.

As Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) registraram, em junho, 13 feminicídios — a maioria no interior paulista. Nos seis meses do ano, houve 121 casos. O semestre terminou com 7.102 estupros comunicados à Polícia Civil — em junho, foram 1.236 no estado.

As Polícias Civil e Militar seguem empenhadas em esclarecer e reduzir os crimes contra a vida. Nos seis meses do ano, 89 latrocínios — roubo seguido de morte — foram contabilizados em todo o estado paulista.

O semestre terminou com 100.893 pessoas presas ou apreendidas pelas forças de segurança, sendo pouco mais da metade (56.948) em flagrante de delito. Foram tiradas de circulação 7.047 armas de fogo ilegais no estado, sendo 126 fuzis.