Estado de São Paulo tem mais de 24 mil vagas de emprego abertas

O estado de São Paulo tem atualmente 24.977 vagas de emprego disponíveis pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. São 12.724 vagas na capital. Já no interior, há 11.297 postos disponíveis, e no litoral, 896.

Além da região metropolitana de São Paulo, destacam-se as regiões administrativas de Campinas, com 4.222 oportunidades de emprego; e a de Sorocaba, com 3.063. Elas são seguidas pelas regiões do Vale do Paraíba, que tem 1.195 vagas disponíveis; pela Araçatuba, com 602; e Ribeirão Preto, com 353 oportunidades abertas.

Ao todo, são mais de 500 profissões com vagas disponíveis. As ocupações com o maior número de postos abertos são as de Auxiliar de Logística, Consultor Jurídico, Alimentador de Linha de Produção e Faxineiro.

Os números de vagas de emprego são atualizados diariamente pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Além das vagas, os PATs também oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e a emissão da Carteira de Trabalho.

Para mais informações, você pode acessar o Portal do Governo de São Paulo, procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador mais próximo de você ou a prefeitura do seu município.