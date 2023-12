Estado de São Paulo registra 283 mil empresas abertas entre janeiro e novembro

OEstado de São Paulo bateu recorde no número de abertura de empresas com 283 mil constituições de janeiro a novembro. Este é o melhor desempenho do período registrado nos últimos 25 anos, superando os 282 mil novos CNPJs do ano passado.

O levantamento, da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), entidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aponta ainda que o saldo líquido, que considera as constituições e baixas, foi de 166.503 no período. Somente na cidade de São Paulo, foram 125.755 constituições, gerando saldo de 82.094.

A marca alcançada é atribuída a um conjunto de ações do Governo do Estado no estímulo à atividade empreendedora e melhoria no ambiente de negócios.