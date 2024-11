Estado de São Paulo gera 57 mil empregos em setembro de 2024

O emprego com carteira assinada avançou 0,4% no Estado de São Paulo entre agosto e setembro de 2024, conforme revela apuração da Fundação Seade com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. A criação dos 57 mil postos de trabalho resultou de 681 mil admissões e 624 mil desligamentos. Com esse resultado, segundo o Caged, o estoque de empregos formais no Estado atingiu 14,4 milhões. No Brasil, o nível de trabalho formal cresceu 0,5%.

Os resultados apurados em setembro mostraram variações positivas na indústria (0,6%) e nos serviços (0,5%) e relativa estabilidade no comércio (0,2%) e na construção (0,0%). A agricultura apresentou resultado negativo (-0,8%).

Do total de 38 mil empregos com carteira assinada criados nos serviços, destaque para atividades administrativas e serviços complementares (14 mil), saúde humana e serviços sociais (5 mil) e transporte, armazenagem e correio (5 mil).

De janeiro a setembro de 2024, foram gerados 561 mil empregos formais no Estado, com crescimento de 4,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 28% do total dos empregos criados no Brasil (2,0 milhões).

Acumulado

No acumulado de 12 meses, o Estado de São Paulo registrou 507 mil novos empregos – resultado de 7,9 milhões de admissões e 7,4 milhões de desligamentos –, com aumento de 3,6%, variação ligeiramente inferior à verificada para o Brasil (4,0%). Esse saldo representa 28% dos empregos criados no país (1,8 milhão).